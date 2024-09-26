Трамп пообещал "разнести вдребезги" Иран за возможные попытки его убить

Кандидат в президенты от Республиканской партии США предполагает, что в обеих попытках покушения на него за последние несколько месяцев может присутствовать "иранский след".

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Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что Иран имел планы по его убийству и заявил, что при его президентстве эту страну "разнесли бы вдребезги". Об этом сообщает ABC News.

Во время своего выступления в Минт-Хилл, штат Северная Каролина, бывший президент США прокомментировал информацию медиа о том, что Тегеран намеревался совершить покушение на его жизнь.

"Если бы я был президентом, я бы сообщил стране, от которой есть угроза, в этом случае Ирану, что если вы сделаете что-нибудь, чтобы навредить этому человеку, мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги. Мы разнесем ее вдребезги", — сказал Трамп, добавив, что сейчас в США "нет такого руководства" и таких политиков.

Республиканец также высказал предположение, что два предыдущих покушения на него могут быть связаны с Ираном.

"Нам известно о двух покушениях на мою жизнь, и они могут быть связаны или не связаны... с Ираном. Но я на самом деле не знаю", — заявил Трамп.

В то же время ABC News указывает, что пока нет четких доказательств о том, что именно Иран был причастен к попыткам покушения на бывшего президента США.

Покушения на Дональда Трампа

За последние несколько месяцев на кандидата от Республиканцев было совершено два покушения на его жизнь. 13 июля во время выступления в Батлере, штат Пенсильвания, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Бывший президент США получил ранение в ухо, а стрелок был ликвидирован Секретной службой.

Два месяца спустя, 15 сентября во Флориде Райан Уэсли Рут произвел выстрел рядом с полем для гольфа, где находился Трамп. Сам политик не пострадал, а правоохранители задержали стрелка.

Напомним, что 16 июля CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведслужбы США получили информацию о заговоре Ирана с целью убить Трампа. Медиа писало, что такой заговор мог возникнуть из-за желания Тегерана отомстить экс-президенту США, который в 2020 году отдал приказ на ликвидацию командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.