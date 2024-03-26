"Майдан-3": в ЦПД розповіли про нові деталі російської інформаційної кампанії

Основні гібридні удари інформаційно-психологічної спецоперації росіян ймовірно заплановані на літо та осінь цьогоріч, каже керівник відомства при РНБО.

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Наразі Росія проводить інформаційну кампанію, яка складається з низки тез — відсутність виборів в Україні, дискредитація головнокомандувача Збройних сил України, мир будь-якою ціною. Про це у коментарі виданню LIGA.net 26 березня повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Про "нелегітимність" президента України

Очільник ЦПД підкреслив, що нові наративи Кремля несуть суттєву загрозу для українського суспільства і просувають тезу про "легітимність" російського лідера Володимира Путіна і недемократичність виборів в Україні, "бо їх немає".

"Певні меседжі спрямовані на нашу аудиторію, але дуже серйозно працюють росіяни на американському полі", — підкреслив Коваленко.

Він акцентував на тому, що сплеск цього наративу вже спостерігався в українському інформаційному полі — у січні-лютому цьогоріч.

Водночас Київ пояснив, що відповідно до ст. 8 Конституції країни чинний президент Володимир Зеленський виконує свої обов’язки до виборів нового президента, але за тією ж Конституцією наразі їх провести неможливо через війну. Однак, на думку Коваленка, у травні може бути новий сплеск цього наративу, який зростатиме влітку і восени.

Про розкол у ЗСУ

Російські пропагандисти всіма зусиллями дискредитують головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, заявляючи нібито офіцерський склад України невдоволений своїм командуванням.

"Росіяни одягають українську форму й намагаються "качати" тему розколу в армії", — зазначає керівник ЦПД.

Про мир будь-якою ціною

Інша тема, яку наразі качає Росія, — це "мир за будь-яку ціну". За словами Коваленка, противник докладатиме максимум зусиль, щоб намагатися розпалити конфлікти всередині України, а також в інших точках світу, де є підтримка Києва.

"Це велика загроза. І ворог робитиме влітку, ближче до осені на неї ставку", — резюмував керівник Центру.

ІПСО "Майдан-3" — що відомо

Наприкінці листопада 2023 року представник ГУР Міноборони Андрій Черняк повідомив, що росіяни виділили 1,5 мільярда доларів на інформаційну операцію "Майдан-3", з яких 250 мільйонів — на ведення дезінформації у Telegram-каналах. Ціль ІПСО, яку розпочато з 1 листопада, є дестабілізація України.

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада заявив, що наразі основною метою Кремля є розпалювання розколу, формування хаосу в українському суспільстві та зрештою зміна президента. Глава держави зазначив, що Росія хоче спровокувати в Україні план дезінформації, відомий всередині країни як "Майдан-3".

Представник ГУР Андрій Юсов 21 листопада підтвердив у коментарі Фокусу, що операція російських спецслужб із дестабілізації ситуації в Україні почалася з початку листопада. За його інформацією, керівництво та ідеологічне наповнення операції здійснюють перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко і колишній помічник глави Кремля Владислав Сурков.

Наприкінці лютого цьогоріч комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня — і тоді їй буде завдано воєнної поразки на сході. У цьому є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких осіб.

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Також для брехні про Україну у Росії створили низку фейкових сайтів, які повністю копіюють сайти іноземних інформаційних агенств. Ймовірно, таку дезінформаційну кампанію у РФ розпочали ще влітку.