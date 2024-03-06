Клопи у Франції, фейки у ЗМІ та 2 "дези" на секунду від ботів: Європа під масштабною ІПСО, — Bild

В уряді ФРН зростає занепокоєння з приводу можливого втручання РФ у майбутні вибори, оскільки, на думку аналітиків, в Європі діє потужна російська кампанія з дезінформації.

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Фахівці Міністерства закордонних справ Німеччини виявили систематичні зусилля з боку Кремля щодо дезінформації на соціальній платформі X. Про це повідомляє німецький Bild.

На цьому тлі в уряді ФРН зростає занепокоєння з приводу можливого втручання в майбутні вибори, оскільки, на думку аналітиків, в Європі діє потужна російська кампанія з дезінформації.

За даними МЗС країни, виявлено приблизно 50 тисяч фальшивих профілів на платформі X (раніше Twitter), які шукали в інтернеті публікації на такі гострі теми, як імміграція, утиски росіян у Німеччині, війна в Україні та навіть вакцинація від коронавірусу. Потім цю інформацію з перебільшеними та вигаданими "фактами" поширювали через німецькі медіа.

"У деякі дні наприкінці 2023 року експерти федерального міністерства реєстрували щонайменше 200 тисяч публікацій на день, які містили фальшиві новини, — це приблизно два повідомлення на секунду", — ділиться цифрами видання.

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За інформацією МЗС, дезінформація проникає насамперед у ЗМІ. Так, влітку 2023 року в інтернеті та друкованих виданнях поширилися новини про навалу постільних клопів у Франції — явище, яке нібито зачепило кінотеатри, поїзди далекого сполучення і, насамперед, готелі. Водночас жодних конкретних доказів щодо цього не було.

"Виявилося, що саме російські "тролі" значною мірою посилили паніку з цього приводу, а також створили хибний зв'язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів", — пише видання.

Крім того, ця проблема була "роздута в онлайн-сервісах акаунтами, пов'язаними з Росією", заявив міністр Європи Жан-Ноель Барро. Паніку, за його словами, поширювали саме акаунти, пов'язані з Москвою.

Інший випадок дезінформації стався два тижні тому: на сайті, що імітує портал видання Spiegel, з'явилася публікація, яка нібито відображає позицію доволі дружнього до Росії ексгенерала Еріха Вада.

Фейковий Spiegel вихваляв партію "Альтернатива для Німеччини" і політикиню Сару Вагенкнехт як "прихильників мирних переговорів", яких правляча коаліція нібито "оббрехала як радикалів і екстремістів".

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