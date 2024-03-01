"Майдан-3": у ГУР назвали імена осіб, причетних до російської спецоперації

За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, Кремль намагатиметься транслювати свої наративи через лідерів громадської думки як в Україні, так і в інших країнах.

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До спецоперації "Майдан-3", яку проводять спецслужби Російської Федерації, причетні перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, обвинувачений у державній зраді екснардеп України і кум Володимира Путіна Віктор Медведчук і журналістка Діана Панченко. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі NV.

Юсов зазначив, що Кирієнко залучений до планування та управління спецоперацією "Майдан-3", яку Росія проводить проти України.

При цьому Медведчук, за словами представника ГУР, є для Кремля джерелом інформації про політичну ситуацію в Україні та низки контактів.

Що стосується журналістки Панеченко, Юсов зазначив, що вона є "просто медіаінструментом".

"Вона так само використовується, як і багато інших російських пропагандистів, але її фігуру тут переоцінювати не варто", — зазначив він.

Юсов підкреслив, що росіяни намагатимуться транслювати свої наративи через лідерів громадської думки як в Україні, так і в інших країнах. За його словами, Кремль має намір діяти не напряму, а опосередковано, використовуючи необізнаність, довіру людей або їхні ненавмисні наміри.

"Завдання російських спецслужб, зокрема і в рамках цієї спецоперації, звісно, підтримувати і розвивати власні агентурні можливості і власну мережу. Або працювати, якщо не безпосередньо через агентів, то через агентів впливу", — сказав Юсов.

Спецоперація РФ "Майдан-3": що відомо

Нагадаємо, 13 листопада портал online.ua повідомив із посиланням на власні джерела в секторі безпеки і оборони, що з 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку "Майдан-3", метою якої є дестабілізація України.

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада заявив, що наразі основною метою Кремля є розпалювання розколу, формування хаосу в українському суспільстві та зрештою зміна президента. Глава держави зазначив, що Росія хоче спровокувати в Україні план дезінформації, відомий всередині країни як "Майдан-3".

Андрій Юсов 21 листопада підтвердив у коментарі Фокусу, що операція російських спецслужб із дестабілізації ситуації в Україні почалася з початку листопада. За його інформацією, керівництво та ідеологічне наповнення операції здійснюють перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко і колишній помічник глави Кремля Владислав Сурков.

"Максимально очікуваний ефект — зміщення керівництва країни. Деморалізація і демотивація суспільства, порушення внутрішнього консенсусу про готовність боротися проти російської агресії", — повідомив Юсов.

Пізніше, 27 лютого, у Комітеті з питань розвідки при президентові України повідомили, що спецоперація російських окупантів "Майдан — 3" сягне своєї кульмінації в березні-травні 2024 року.