Москва готує заворушення в Україні. Який сценарій РФ заклала в "Майдан-3"

Військова розвідка фіксує початок операції російських спецслужб із дестабілізації ситуації в Україні. За словами експертів, відкриті прокремлівські посили в суспільстві приречені на провал, адже велика частина українців працюють на захист країни від агресора. Фокус розбирався, чому так часто звучать попередження про спроби Москви змінити владу.

Related video

Президент України Володимир Зеленський останнім часом почав говорити про спроби Кремля повалити владу в Україні. Перший раз про план під назвою "Майдан-3" він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg 16 листопада. Росія, за його словами, прагне всіляко розколоти українське суспільство і змінити владу. Свої доводи президент підтвердив даними української розвідки і західних спецслужб.

"Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла", — розповів він.

У спілкуванні з британським таблоїдом The Sun Володимир Зеленський повторив думку про бажання РФ повалити його з поста лідера країни. Термін операції зі зміни влади в Україні в Кремлі поставили до кінця поточного року.

"Можливо, справа не в убивстві. Я маю на увазі, що це все змінюється [плани Кремля]. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які в них є", — пояснив глава держави.

Тема "Майдану-3" перейшла і у відеозвернення президента 21 листопада з нагоди десятої річниці з дня початку Євромайдану.

"Коли на зміну державним діячам приходять політикани, коли борються за крісла, а не за людей, коли власне его стає важливішим за власну країну, коли не стоять до кінця і до статусу "лідер", "голова", "гетьман" додається приставка "в еміграції". Коли ворогу вдається розколоти внутрішню єдність... Коли ворогу вдається підірвати міжнародну підтримку і солідарність. Тоді програємо ми всі. Україна, Європа і світ", — заявив президент України.

Операція російських спецслужб із дестабілізації ситуації в Україні розпочалася з початку листопада і в неї входить комплекс заходів, пояснює Фокусу представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

Керівництво та ідеологічне наповнення, за його відомостями, здійснюють перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко і колишній помічник глави Кремля Владислав Сурков.

"Максимально очікуваний ефект — зміщення керівництва країни. Деморалізація і демотивація суспільства, порушення внутрішнього консенсусу про готовність боротися проти російської агресії. Подібні операції проводяться регулярно, а зараз РФ підключила всі можливі ресурси. У медіапросторі вже видно активізацію кремлівських вкидань, маніпуляцій і заяв. Про досягнення ворога, на щастя, говорити не доводиться. Українські спецслужби протидіють намірам окупантів", — розповів Юсов.

"Тітушок" уже не привезеш. Хто кине виклик Банковій?

Опитані Фокусом колишні працівники українських спецслужб не побачили підстав для здійснення проросійського Майдану під час війни. Попередні революції виникали не ззовні, а від бажання українців змінити життя на краще. У Москві досі цього не зрозуміли, розповів Фокусу колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Москва вибудовує концепцію перевороту на умовному Майдані і сподівається, що цю ідею підхоплять українці. На жаль, у нас є політичні структури — корисні ідіоти, які частково підіграють планам Кремля і провокують населення", — продовжив він.

Проросійські наративи не спрацьовують, оскільки більша частина громадян країни зайнята іншим — воюють, займаються волонтерством та іншим чином працюють на оборону. Протестного активу у сил Кремля також не залишилося.

"Антимайданівці" колись хотіли організувати свій Майдан, але за рахунок кого? Возили до Києва людей із регіонів із проросійською базою, а зараз звідки їх привезуть? Із Сімферополя, Луганська чи Донецька? Зараз навіть 100 людей, які б кричали гасла проти президента, не знайдеться. Нікому взяти на себе відповідальність, вийти на сцену і закликати людей брати Банкову", — вважає Ягун.

Пропагандистська машина РФ використовувала протестні вкидання для дестабілізації ситуації в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення. А після очевидного провалу на полі бою вона посилила їх, вважає експерт із питань безпеки, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан.

"Окремі сигнали від російської агентури йдуть, поширюються дезінформаційні чутки і матеріали. Президент просто поінформував про це громадян, щоб вони були уважнішими. Ворог не дрімає і продовжить підривні акції", — зауважує експерт.

РФ прекрасно знає про неможливість влаштувати "Майдан-3" зараз, але запускає "качку", щоб посіяти сумніви у світовому співтоваристві щодо політичної єдності в Україні.

"Російські сили є, вони глибоко законспіровані й агентура діє. Але ґрунту для революції в Україні немає і не може бути", — підсумував Богдан.

Велика війна переходить у політику

Повномасштабна війна з Росією переміщується в політичну та економічну площини в міру стабілізації ситуації на фронті на початку зими. Військовим шляхом Україну не вдалося повернути в об'єднання Росії та Білорусі, тому в Кремлі вирішили діяти політично, вважає український політолог Петро Олещук.

"Практично всі політсили активно займаються політикою з прицілом на майбутні вибори. "Майдан-3" відповідно спирається на політичні та пропагандистські інструменти, тому проросійські прихильники в Україні можуть використовувати ситуацію в суспільстві", — пояснює він Фокусу.

Відкриті гасла за возз'єднання з Росією вже не лунатимуть, але підготовка до суспільних заворушень в Україні — цілком може йти.

"Відповідно, з РФ інформаційно накачують українців. Питання в успішності планів Москви залишається. Багато років вони просували ідею з "держпереворотом 2014 року" і вкладали величезне фінансування в її пропаганду. Цю історію вони хочуть якось завершити і повернути все назад", — підсумував політолог.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань 4 жовтня відзвітувало про завершення розслідування у справі про розстріл Небесної сотні. Винними у вбивствах визнали колишнього президента України Віктора Януковича і всіх підконтрольних йому топ-силовиків.

У Львові 20 листопада вирішили згадати події Революції Гідності. Десятки людей пройшли від церкви святого Михайла до меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні та взяли участь у спільній молитві за загиблими.