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У Львові з нагоди 10 річниці початку Революції Гідності вшанували пам'ять загиблих (відео)

майден
Фото: Михайло Багінський | День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада

Відбулась мовчазна хода, а на меморіалі памʼяті Героїв Небесної Сотні підняли державний прапор. Учасники заходу взяли участь у спільній молитві за загиблими.

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Десятки людей з запаленими свічками пройшли від церкви святого Михаїла до меморіалу у Львові, пригадавши події 10 давності – початку Революції Гідності. Про це повідомило "Радіо Свобода" у Telegram.

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Організував захід Український католицький університет. Його представники, як йдеться у повідомленні, вважають, що "важливо згадати усі події, які 10 років тому позначали боротьбу українського народу за свою свободу і самовизначення".

На меморіалі памʼяті Героїв Небесної Сотні підняли державний прапор. Учасники заходу взяли участь у спільній молитві за загиблими.

День гідності та свободи в Україні

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. В цей день згадують події Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Президент України Петро Порошенко у листопаді 2014 року підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи. У ньому йдеться про те, що дату встановлено з метою твердження в Україні ідеалів свободи і демократії. Цей день вважається пам'ятною датою, яка вшановує мужність та патріотизм українців, що відстоювали цінності свободи, демократії та вибору народу щодо європейського розвитку держави. Дата є символом творення новітньої історії держави та пам'ятною для багатьох українських громадян.

Нагадаємо, у 2022 році стало відомо, що учасникам Революції Гідності та їхнім сім'ям у Києві виплатять грошову допомогу. Оплата грошової допомоги стосувалася киян та була одноразовою.