Во Львове по случаю 10 годовщины начала Революции Достоинства почтили память погибших (видео)

Состоялось молчаливое шествие, а на мемориале памяти Героев Небесной Сотни подняли государственный флаг. Участники мероприятия приняли участие в совместной молитве по погибшим.

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Десятки людей с зажженными свечами прошли от церкви святого Михаила к мемориалу во Львове, вспомнив события 10-летней давности — начала Революции Достоинства. Об этом сообщило "Радио Свобода" в Telegram.

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Организовал мероприятие Украинский католический университет. Его представители, как говорится в сообщении, считают, что "важно вспомнить все события, которые 10 лет назад обозначали борьбу украинского народа за свою свободу и самоопределение".

На мемориале памяти Героев Небесной Сотни подняли государственный флаг. Участники мероприятия приняли участие в совместной молитве по погибшим.

День достоинства и свободы в Украине

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день вспоминают события Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).

Президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2014 года подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День Достоинства и Свободы. В нем говорится о том, что дата установлена с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии. Этот день считается памятной датой, которая чтит мужество и патриотизм украинцев, отстаивавших ценности свободы, демократии и выбора народа относительно европейского развития государства. Дата является символом создания новейшей истории государства и памятной для многих украинских граждан.

Напомним, в 2022 году стало известно, что участникам Революции Достоинства и их семьям в Киеве выплатят денежную помощь. Оплата денежной помощи касалась киевлян и была одноразовой.