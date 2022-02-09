Участникам Революции Достоинства и их семьям в Киеве выплатят денежную помощь

Согласно решению местных властей, размер выплат будет колебаться от 1100 до 1500 грн в зависимости от категории граждан.

Киевская городская государственная администрация выплатит участникам Революции Достоинства, их семьям и семьям погибших Героев Небесной Сотни материальную помощь. Денежная помощь участникам будет осуществлена ко Дню Героев Небесной Сотни и будет выплачиваться из городского бюджета на счета банков, которые являются участниками проекта "Муниципальная карта "карточка киевлянина". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Оплата денежной помощи будет касаться киевлян и будет составлять от 1100 до 1500 гривен и будет одноразовой. Выплата состоятся в рамках реализации программы "Забота. Навстречу киевлянам".

1100 гривен получат: киевляне, которые при участии в акциях протеста на Майдане Независимости получили легкие повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

1300 гривен получат: киевляне, которые при участии в акциях протеста на Майдане Независимости получили травмы средней тяжести в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

1400 гривен получат: жители Киева, которые получили тяжелые травмы во время событий Революции Достоинства с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

1500 гривен получат: члены семей людей, которые погибли во время событий на Майдане в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья. Также помощь предназначена семьям Героев Украины, которым присвоено звание за участие в событиях Революции Достоинства.

Выплаты одноразовой материальной помощи состоятся на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, являющимся участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

День Героев Небесной Сотни — памятный день, который отмечают 20 февраля в честь подвигов Героев Небесной Сотни во время Революции Достоинства в 2013-14 годах. Он был установлен в Украине в 2015 году пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, ГБР завершила дело о российских гранатах на Майдане. Ведомство предъявило обвинения подозреваемым в превышении власти и в растрате бюджетных средств, дело передадут в суд. Установлено, что в январе 2014 года бывшие руководители МВД поставили в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2", светошумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", а также ручные дымовые гранаты из России.