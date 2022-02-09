Учасникам Революції Гідності та їхнім сім'ям у Києві виплатять грошову допомогу

Згідно з рішенням місцевої влади, розмір виплат коливатиметься від 1 100 до 1 500 грн залежно від категорії громадян.

Київська міська державна адміністрація виплатить учасникам Революції Гідності, їхнім сім'ям і сім'ям загиблих Героїв Небесної Сотні матеріальну допомогу. Грошова допомога учасникам буде здійснена до Дня Героїв Небесної Сотні та виплачуватиметься з міського бюджету на рахунки банків, які є учасниками проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Оплата грошової допомоги стосуватиметься киян і становитиме від 1 100 до 1 500 гривень і буде одноразовою. Виплата відбудуться у межах реалізації програми "Турбота. Назустріч киянам":

1 100 гривень отримають: кияни, які за участю в акціях протесту на Майдані Незалежності отримали легкі пошкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року;

1 300 гривень отримають: кияни, які за участю в акціях протесту на Майдані Незалежності зазнали травм середньої тяжкості в період із 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

1 400 гривень отримають: мешканці Києва, які зазнали тяжких травм під час подій Революції Гідності з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

1 500 гривень отримають: члени сімей людей, які загинули під час подій на Майдані внаслідок поранень, каліцтв, контузії чи інших пошкоджень здоров'я. Також допомога призначена сім'ям Героїв України, яким надано звання за участь у подіях Революції Гідності.

Виплати одноразової матеріальної допомоги відбудуться на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, який відзначають 20 лютого на честь подвигів Героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності у 2013-14 роках. Його було встановлено в Україні у 2015 році п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, ДБР завершило справу про російські гранати на Майдані. Відомство звинуватило підозрюваних у перевищенні влади та розтраті бюджетних коштів, справу передадуть до суду. Встановлено, що в січні 2014 року колишні керівники МВС поставили в Україну ручні газові гранати "Дрейф-2", світлошумові гранати "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М", а також ручні димові гранати з Росії.