ДБР завершило справу про російські гранати на Майдані

Підозрюваним ДБР висунуло звинувачення в перевищенні влади та в розтраті бюджетних коштів, справу передають до суду.

Розслідування ДБР завершилося встановленням типів російських гранат, які постачали в Україну під час Майдану 2014 року, а також встановлення факту розтрати державних коштів керівниками МВС того періоду. За результатами спеціального досудового розслідування, слідчі ДБР оголосили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім головою МВС, його заступником та начальником матеріально-технічного забезпечення МВС, повідомляє пресслужба ДБР України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Встановлено, що у січні 2014 року колишні керівники МВС незаконно поставили в Україну ручні газові гранати "Дрейф-2", світлошумові гранати "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М", а також ручні димові гранати.

Зазначені спецзасоби не пройшли експертизу щодо можливості та порядку їх застосування до людей. Проте "Беркут" застосував їх проти учасників акцій протесту, що проходили в центрі Києва у 2014 році.

Також зазначені чиновники розтратили 1 млн грн. бюджетних коштів під час розмитнення гранат.

Колишнє керівництво МВС тепер підозрюють у перевищенні влади за попередньою змовою групи осіб та в розтраті коштів в особливо великих розмірах. Це ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 (у редакції Закону №3207-VI від 07.04.2011), частин 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС підозрюється в пособництві незаконному перешкоджанню проведення мітингів та демонстрацій під час Революції Гідності – ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України.

У період проведення Майдану, зазначені правоохоронці застосовували перераховані спецзасоби до учасників акцій протесту та перевищили при цьому свої службові повноваження. Внаслідок чого багато протестувальників отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.

До підозрюваних заочно застосовано обмежувальні заходи у вигляді утримання під вартою. Сторона захисту повідомлена про завершення досудового розслідування, їй надано доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

Після ознайомлення справу буде передано до суду. Процесуальне керівництво стороною звинувачення здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше Фокус повідомляв, що під час загибелі Небесної сотні в зачистці Майдану брав участь Василь Бурба.

Встановлено також, що першим загиблим на Майдані був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше.

У січні 2022 року Путін заявляв, що під час заворушень у Казахстані були використані "майданні технології".