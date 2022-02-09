ГБР завершила дело о российских гранатах на Майдане

Подозреваемым ГБР предъявила обвинения в превышении власти и в растрате бюджетных средств, дело передают в суд

Расследование ГБР завершилось установлением типов российских гранат, которые поставляли в Украину во время Майдана 2014 года, а также установлением факта растраты государственных средств руководителями МВД того периода. По результатам специального досудебного расследования, следователи ГБР объявили про изменение ранее объявленного подозрения бывшим главе МВД, его заместителю и начальнику материально-технического обеспечения МВД, сообщает пресс-служба ГБР Украины.

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Установлено, что в январе 2014 года бывшие руководители МВД незаконно поставили в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2", светошумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", а также ручные дымовые гранаты.

Указанные спецсредства не прошли экспертизу в отношении возможности и порядка их применения к людям. Тем не менее, "Беркут" применил их против участников акций протеста, проходивших в центре Киева в 2014 году.

Также указанные чиновники растратили 1 млн грн бюджетных средств во время растаможивания гранат.

Бывшее руководство МВД теперь подозревают в превышении власти по предварительному сговору группы лиц, и в растрате средств в особо крупных размерах. Это ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), частей 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Помимо этого, начальник Департамента материального обеспечения МВД подозревается в пособничестве незаконному препятствованию проведения митингов и демонстраций во время Революции Достоинства — ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины.

В период проведения Майдана, указанные правоохранители применяли перечисленные спецсредства к участникам акций протеста, и превысили при этом свои служебные полномочия. В результате чего, многие протестующие получили телесные повреждения различной тяжести.

К подозреваемым заочно применены ограничительные меры в виде содержания под стражей. Сторона защиты уведомлена о завершении досудебного расследования, ей предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления.

После ознакомления, дело будет передано в суд. Процессуальное руководство стороной обвинения осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее Фокус сообщал, что во время гибели Небесной сотни, в зачистке Майдана принимал участие Василий Бурба.

Установлено также, что первым погибшим на Майдане был Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.

В январе 2022 года, Путин заявлял, что во время беспорядков в Казахстане, были задействованы "майданные технологии".