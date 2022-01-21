Первым убитым участником Евромайдана был Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, — ГБР (видео)

В ходе общения с журналистами следователи заверили, что в убийстве и пытках активиста подозревают двух человек.

Первой жертвой убийств во время Революции Достоинства в 2014 году был Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее. Об этом заявил замглавы управления ГБР по "делам Майдана" Артем Яблонский во время пресс-конференции "8-я годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

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По его словам правоохранители полностью раскрыли дело Вербицкого. В убийствах и пытках активиста подозревают двоих человек.

"На данный момент, кто является первым убитым Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян по времени… По последним данным, это Вербицкий. То есть Нигоян, (Михаил, — ред.) Жизневский и (Роман, — ред.) Сеник — это три убийства, которые не раскрыты, но следователями ГБР активизирована работа по этому направлению. Установлено каждое подразделения внутренних войск и "Беркута", которые находились в непосредственной близости от мест этих убийств и могли их совершить", — сказал Яблонский.

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Похищение Вербицкого и Луценко

Напомним, сейсмолог Юрий Вербицкий был похищен из Александровской больницы Киева 21 января 2014 года, где он лежал с травмой глаза, полученной на Майдане. В месте с ним похитили другого активиста Евромайдана Игоря Луценко. Позже Луценко отпустили.

22 января 2014 года в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области было обнаружено тело Юрия Вербицкого со следами пыток.

В марте 2020 года был задержан обвиняемый в убийстве Вербицкого — Сергей Мысливый. В апреле 2021 года арестовали другого обвиняемого — Ивана Новотного. По версии ГБР, именно они похитили и пытали Вербицкого. Их также обвиняют в похищении Игоря Луценко. Следствие считает, что непосредственно убийство активиста совершил Сергей Мысливый.

Сейчас они находятся в СИЗО. Их дело рассматривается в Белоцерковском горрайонном суде.