Першим убитим учасником Євромайдану був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян — ДБР (відео)

Під час спілкування з журналістами слідчі запевнили, що у вбивстві та тортурах активіста підозрюють двох людей.

Першою жертвою вбивств під час Революції Гідності у 2014 році був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як уважалося раніше. Про це заявив заступник голови управління ДБР у "справах Майдану" Артем Яблонський під час пресконференції "8-а річниця вбивства перших Героїв Небесної Сотні та фактичний початок російської агресії".

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За його словами, правоохоронці повністю розкрили справу Вербицького. У вбивствах та тортурах активіста підозрюють двох людей.

"Наразі, хто є першим убитим, Юрій Вербицький чи Сергієм Нігоян, за часом... За останніми даними, це Вербицький. Тобто Нігоян, (Михайло, — ред.) Жизневський і (Роман, — ред.) Сеник — це три вбивства, які не розкриті, але слідчими ДБР активізовано роботу з цього напрямку.

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Викрадення Вербицького та Луценка

Нагадаємо, сейсмолог Юрій Вербицький був викрадений з Олександрівської лікарні Києва 21 січня 2014 року, де він лежав із травмою ока, отриманою на Майдані. На місці з ним викрали іншого активіста Євромайдану Ігоря Луценка. Пізніше Луценка відпустили.

22 січня 2014 року на околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області було виявлено тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур.

У березні 2020 року був затриманий обвинувачений у вбивстві Вербицького — Сергій Мисливий. У квітні 2021 року заарештували іншого обвинуваченого Івана Новотного. За версією ДБР, саме вони викрали та катували Вербицького. Їх також звинувачують у викраденні Ігоря Луценка. Слідство вважає, що безпосередньо вбивство активіста вчинив Сергій Мисливий.

Наразі вони перебувають у СІЗО. Їхня справа розглядається у Білоцерківському міськрайонному суді.