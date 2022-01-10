"Использовались майданные технологии": Путин о событиях в Казахстане

По словам президента РФ, для организации акций протестов привлекались "террористы" из заграницы, а на казахской территории были созданы "спящие ячейки террористов".

Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане. Массовые протесты в стране российский президент назвал "майданными технологиями". Об этом стало известно из трансляции заседания.

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По словам Путина, ситуация в Казахстане касается всех членов ОДКБ. Угроза государственности Казахстана вызвана не акциями протеста из-за цен на топливо, а тем, что ей воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

"При этом активно применялись присущие майданам технологии силовой информационной поддержки, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", — заявил Путин.

Лидер РФ также подчеркнул, что страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию "у себя дома" и реализовывать сценарии цветных революций. Все "миротворческие войска" будут в Казахстане "столько, сколько нужно". Но по завершению миссии они покинут Казахстан.

По словам Путина, совместные действия ОДКБ абсолютно легитимны и своевременны. Они полностью соответствуют 4 статьи коллективной безопасности (в случае агрессии на страну, все страны-члены помогают жертве нападению после ее обращения).

Российский президент также заявил, что "террористов" нанимали и организовывали через социальные сети в киберпространстве. По стране создавались спящие ячейки террористов.

Напомним, по словам президента Казахстана, революционеры планировали захватить столицу Нур-Султан, а под удар первым попали Алматы. С начала массовых протестов силовики задержали уже 7939 человек.

9 января в ОДКБ отрапортовали о завершении переброски военных в Казахстан.