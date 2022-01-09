ОДКБ закончила переброску войск. Минздрав Казахстана считает убитых

9 января в РФ сообщили об окончании переброски войск в Казахстан. Как утверждает президент РК, силы ОДКБ пробудут в стране не больше одной недели.

В Казахстане окончено развертывание сил ОДКБ, которые будут оставаться в стране до полной "стабилизации обстановки". Как сообщил командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, военные будут выполнять "миротворческую" операцию, суть которой в охране военных, государственных и других значимых объектов в Алматы и прилегающих районах города.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В соответствии с решением совета ОДКБ, коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных и социально значимых объектов", — сообщил Сердюков во время брифинга.

Также командующий отметил, что военными самолетами организована отправка российских граждан, находящихся в Алматы, которые выразили желание выехать на территорию РФ.

Россия перебрасывает войска в Казахстан

8 января Россия продолжала перебрасывать военные подразделения на территорию Казахстана. В частности в составе сил ОДКБ в страну прибыли подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Одновременно утром того же дня в Ивановской области была произведена погрузка военнослужащих и техники ВДВ для доставки в Казахстан.

По словам официального представителя Миноброны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, переброска подразделений круглосуточно осуществлялась 5 военно-транспортными самолетами АН-124 "Руслан" и 70 самолетами Ил-76, которые транспортировали не только российские подразделения, но и военнослужащих Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Со своей стороны, как сообщает издание EA Daily, пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что силы ОДКБ пробудут в Казахстане не больше одной недели и после окончания своей миссии покинут страну.

"Никто из миротворцев ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции", — подчеркнул он.

Данные о погибших в столкновениях

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили , что с момента начала протестных акций в стране в столкновениях погибли 164 человека. Из них 103 человека погибли в Алматы. В Кызылординской области погибли 21 человек, в Жамбылской области — 10 человек, а в Алматинской области — восемь человек. Однако вскоре Министерство опровергло эти данные сославшись на "техническую ошибку".

Telegram-канал ORDA опубликовал пост, в котором говорится, что Минздрав Казахстана не может исправить данные и назвать точные цифры пострадавших, поскольку в стране до сих пор не устранена проблема с доступом в Интернет.

Некоторые российские СМИ говорят о том, что в ходе беспорядков в разных регионах страны пострадали 2 265 человек. В больницах в общей сложности в тяжелом состоянии находятся 83 человека, а на стационарном лечении — 719 пациентов.

Ранее сообзщалось, что 5 января в Казахстане во время столкновений протестующих и силовиков от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок, а 7 января 15-летнего подростка доставили в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями.

6 января в Алматы мародеры застрелили рэп-исполнителя и режиссера Сакена Битаева, который отказался отдать погромщикам автомобиль.