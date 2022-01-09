ОДКБ закінчила перекидання військ. МОЗ Казахстану підраховує вбитих

9 січня в РФ повідомили про закінчення перекидання військ до Казахстану. Як стверджує президент РК, сили ОДКБ пробудуть у країні не більше одного тижня.

У Казахстані закінчено розгортання сил ОДКБ, які залишатимуться у країні до повної "стабілізації обстановки". Як повідомив командувач Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Андрій Сердюков, військові виконуватимуть "миротворчу" операцію, суть якої в охороні військових, державних та інших значущих об'єктів в Алмати та прилеглих районах міста.

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"Відповідно до рішення ради ОДКБ, колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан. Наразі підрозділи миротворчих сил виконують завдання з охорони важливих державних, військових та соціально значущих об'єктів", — повідомив Сердюков під час брифінгу.

Також командувач зазначив, що військовими літаками організовано відправлення російських громадян, які перебувають в Алмати, які виявили бажання виїхати на територію РФ.

Росія перекидає війська до Казахстану

8 січня Росія продовжувала перекидати військові підрозділи на територію Казахстану. Зокрема у складі сил ОДКБ до країни прибули підрозділи 45 окремої бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ та 31-ї окремої бригади ВДВ. Одночасно вранці того ж дня в Іванівській області було здійснено завантаження військовослужбовців та техніки ВДВ для доставки до Казахстану.

За словами офіційного представника Міноброни РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова, перекидання підрозділів цілодобово здійснювалося 5 військово-транспортними літаками АН-124 "Руслан" та 70 літаками Іл-76, які транспортували не тільки російські підрозділи, а й військовослужбовців Білорусі, Вірменії, Таджикистану Киргизії.

Зі свого боку, як повідомляє видання EA Daily, прес-секретар президента Касим-Жомарта Токаєва Берік Уалі заявив, що сили ОДКБ пробудуть у Казахстані не більше одного тижня і після закінчення своєї місії покинуть країну.

"Ніхто із миротворців ОДКБ не залишиться в Казахстані після завершення контртерористичної операції", — наголосив він.

Дані про загиблих у сутичках

У Міністерстві охорони здоров'я Казахстану повідомили, що з моменту початку протестних акцій у країні в сутичках загинули 164 особи. З них 103 особи загинули в Алмати. У Кизилордінській області загинула 21 особа, у Жамбилській області — 10 осіб, а в Алматинській області — вісім людей. Проте невдовзі Міністерство спростувало ці дані, пославшись на "технічну помилку".

Telegram-канал ORDA опублікував пост, у якому йдеться, що МОЗ Казахстану не може виправити дані та назвати точні цифри постраждалих, оскільки в країні досі не усунуто проблему з доступом до Інтернету.

Деякі російські ЗМІ говорять про те, що в ході заворушень у різних регіонах країни постраждали 2265 людей. У лікарнях загалом у тяжкому стані перебувають 83 особи, а на стаціонарному лікуванні – 719 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що 5 січня в Казахстані під час зіткнень протестувальників та силовиків від вогнепального поранення загинула 11-річна дитина, а 7 січня 15-річного підлітка доправили до лікарні з тяжкими вогнепальними пораненнями.

6 січня в Алмати мародери застрелили реп-виконавця та режисера Сакена Бітаєва, який відмовився віддати погромникам автомобіль.