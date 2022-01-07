В Алмати мародери застрелили "батька казахського хіп-хопу" Сакена Бітаєва

Зловмисники, намагаючись відібрати у репера автомобіль, прострілили йому у легеню. Артист помер на місці.

У четвер, 6 січня, мародери у казахстанському місті Алмати застрелили реп-виконавця та режисера Сакена Бітаєва. Артист помер від вогнепального поранення у легені, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Про це у Facebook повідомив друг Бітаєва журналіст Даніяр Адільбеков.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами автора поста, у репера та його друга хотіли відібрати машину, в якій вони сиділи. Сакен Бітаєв сидів на пасажирському сидінні. Коли автомобіль спробував поїхати від погромників, вони відкрили вогонь.

"Натовп підійшов ззаду і почав розкривати двері. Пацани дали по газах а мародери почали стріляти в слід машині, що їде. Одна куля пробила Сакену легеню і Сакена більше немає з нами", — розповів товариш музиканта.

Фото: Facebook / Данияр Адилбеков

Адільбеков назвав Сакена Бітаєва "одним з найталановитіших режисерів" та "батьком казахського хіп-хопу". За його словами, немає жодної людини у казахстанській реп-культурі, яка не знає про дітище загиблого — проект Salamalec sound.

Також Адільбеков розповів, що батьки Бітаєва не можуть забрати тіло загиблого додому, тому що у Алмати не вистачає правоохоронців, щоб задокументувати факт його смерті.

"Винних також не знайшли і думаю вже навряд чи знайдуть", — написав автор публікації.

[ + – ] Пост Даніяра Адільбекова у Facebook

Тим часом колишній радник першого президента Казахстану Нурсултан Назарбаєв Єрмухамет Єртисбаєв заявив, що до повстання в республіці причетні представники вищих ешелонів влади. За його словами, силовики свідомо здали бунтівникам критичні об'єкти в Алмати.

Також Фокус писав про те, як у четвер, 6 січня, в Алмати протягом кількох годин точилися вуличні бої між противниками влади та урядовими силами.