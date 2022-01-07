"Зрадники у найвищих ешелонах влади": екс-радник Назарбаєва назвав події в Казахстані держпереворотом

Ермухамет Ертисбаєв заявив, що Комітет нацбезпеки знав, але не поінформував про тренувальні табори, створені в Казахстані, і що силовики навмисно здали революціонерам важливі об'єкти, зокрема аеропорт Алмати.

Екс-радник першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, колишній міністр культури та інформації Ермухамет Ертисбаєв вважає, що до повстання в республіці причетний Комітет національної безпеки і заявляє, що в Казахстані була спроба державного перевороту. За його словами, вона була б неможливою без зради з боку представників вищих ешелонів влади. Про це Ертисбаєв заявив в ефірі телеканалу "Хабар 24".

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"Президент відкрито сказав ще два дні тому про змову та змовників. Масштаби такої спроби державного перевороту, збройного заколоту, вони настільки вражають і настільки потужна була організація, що без зрадників у вищих ешелонах влади, особливо у правоохоронних органах, це неможливо було здійснити", — висловив упевненість екс-радник Назарбаєва.

[ + – ] Єртисбаєв про повстання в Казахстані

За словами колишнього урядовця, за 40 хвилин до нападу учасників повстання на аеропорт в Алмати "була дана команда повністю прибрати оточення та охорону". У цьому ж контексті Ертисбаєв також згадав про захоплення Департаменту Комітету національної безпеки в Алмати.

"Ти можеш собі уявити, щоб будівлю ДКНБ, найрежимнішу будівлю, що охороняється в Алмати, легко захопили ці терористи? Тому це могло статися тільки за прямого потурання тих людей, які повинні відповідати за національну безпеку країни", — сказав Ертисбаєв.

За інформацією колишнього радника Назарбаєва, протягом останніх кількох років у гірській місцевості Казахстану функціонували "численні тренувальні табори", проте Комітет нацбезпеки "про це мовчав".

"Це страшний державний злочин. (Раніше) відкрито говорили, що потрібно розформувати цю структуру, дати нову назву, новий функціонал, якийсь контроль. Була поставлена змовникам, на мою думку, ціль усунути президента Токаєва від влади. Ось зробити так, як в Україні свого часу", — заявив Єртисбаєв.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв довгий час не з'являвся у публічному просторі і мовчить з приводу подій у Казахстані. ЗМІ, посилаючись на чутки, повідомляють про те, що Назарбаєв та його дочки з сім'ями вже покинули Казахстан. Повідомлялося також, що 7 січня в Алмати було заарештовано племінника Назарбаєва, колишнього першого заступника голови Комітету національної безпеки Казахстану Самата Абіша, проте пізніше це повідомлення назвали "помилкою".

Тим часом у Казахстані Комітет нацбезпеки запровадив критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. В усіх регіонах країни встановлено режим антитерористичної операції.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ РФ висловило думку, що події в Казахстані інспіровані силами ззовні для дестабілізації ситуації в республіці.