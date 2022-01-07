"Предатели в высших эшелонах власти": экс-советник Назарбаева назвал события в Казахстане госпереворотом

Ермухамет Ертысбаев заявил, что Комитет нацбезопасности знал, но не информировал о тренировочных лагерях, которые были созданы в Казахстане, и что силовики намеренно сдали революционерам важные объекты — в частности, аэропорт Алматы.

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает, что к восстанию в республике причастен Комитет национальной безопасности и заявляет, что в Казахстане имела место попытка государственного переворота. По его словам, она была бы невозможной без предательства со стороны представителей высших эшелонов власти. Об этом Ертысбаев заявил в эфире телеканала "Хабар 24".

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"Президент открыто сказал еще два дня назад о заговоре и заговорщиках. Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа, они настолько поражают и настолько мощная была организация, что без предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах, это невозможно было осуществить", — выразил уверенность экс-советник Назарбаева.

[ + – ] Ертысбаев о восстании в Казахстане

По словам бывшего члена правительства, за 40 минут до нападения участников восстания на аэропорт в Алматы "была дана команда полностью убрать оцепление и охрану". В этом же контексте Ертысбаев также упомянул захват Департамента Комитета национальной безопасности в Алматы.

"Ты можешь себе представить, чтобы здание ДКНБ, самое режимное охраняемое здание в Алматы, без труда захватили эти террористы? Поэтому это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", — сказал Ертысбаев.

По информации бывшего советника Назарбаева, в течение последних нескольких лет в горной местности Казахстана функционировали "многочисленные тренировочные лагеря", однако Комитет нацбезопасности "об этом молчал".

"Это страшное государственное преступление. (Ранее) открыто говорили, что нужно расформировать эту структуру, дать новое название, новый функционал, какой-то контроль. Была поставлена заговорщикам, на мой взгляд, цель отстранить президента Токаева от власти. Вот сделать так, как в Украине в свое время", — заявил Ертысбаев.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев долгое время не появлялся в публичном пространстве и сохраняет молчание по поводу событий в Казахстане. СМИ, ссылаясь на слухи, сообщают о том, что Назарбаев и его дочери с семьями уже покинули Казахстан. Сообщалось также, что 7 января в Алматы был арестован племянник Назарбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш, однако позже это сообщение назвали "ошибкой".

Тем временем в Казахстане Комитет нацбезопасности ввел критический "красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции.

В свою очередь Министерство иностранных дел РФ выразило мнение, что события в Казахстане инспирированы силами извне для дестабилизации ситуации в республике.