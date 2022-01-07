В Алматы мародеры застрелили "отца казахского хип-хопа" Сакена Битаева

Злоумышленники, пытаясь отобрать у рэпера автомобиль, прострелили ему в легкое. Артист скончался на месте.

В четверг, 6 января, мародеры в казахстанском городе Алматы застрелили рэп-исполнителя и режиссера Сакена Битаева. Артист скончался от огнестрельного ранения в легкое, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом в Facebook сообщил друг Битаева журналист Данияр Адильбеков.

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По словам автора поста, у рэпера и его друга хотели отобрать машину, в которой они сидели. Сакен Битаев сидел на пассажирском сиденье. Когда автомобиль попытался уехать от погромщиков, те открыли огонь.

"Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами", — рассказал товарищ музыканта.

Фото: Facebook / Данияр Адилбеков

Адильбеков назвал Сакена Битаева "одним из талантливейших режиссеров" и "отцом казахского хип-хопа". По его словам, нет ни одного человека в казахстанской рэп-культуре, который не знает о детище погибшего — проекте Salamalec sound.

Также Адильбеков рассказал, что родители Битаева не могут забрать тело погибшего домой, так как в Алматы не хватает правоохранителей, чтобы задокументировать факт его смерти.

"Виновных тоже не нашли и думаю уже вряд ли найдут", — написал автор публикации.

[ + – ] Пост Данияра Адильбекова в Facebook

Тем временем бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что к восстанию в республике причастны представители высших эшелонов власти. По его словам, силовики сознательно сдали мятежникам критические объекты в Алматы.

Также Фокус писал о том, как в четверг, 6 января, в Алматы на протяжении нескольких часов шли уличные бои между противниками власти и правительственными силами.