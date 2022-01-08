В Алмати від вогнепального поранення загинула 11-річна дитина, — ЗМІ

Омбудсмен Аружан Саїн розповіла, що фатальний постріл пролунав, коли батьки прогулювалися зі своїми дітьми.

5 січня під час масових заворушень в Алмати, де влада Казахстану проводить "контртерористичну операцію", і куди також були направлені російські військові, від вогнепального поранення загинула 11-річна дитина, яка вийшла на прогулянку із родичами. Про це повідомляє Sputnik Казахстан.

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"Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним", — заявила дитячий омбудсмен Аружан Саїн.

Ще один схожий випадок трапився 7 січня. 15-річного підлітка доправили до лікарні з тяжкими вогнепальними пораненнями. Повідомляється, що дитина знаходилась в автомобілі зі своїм батьком, коли машина зазнала обстрілу. Наразі лікарі намагаються її врятувати. Поранення отримав і батько.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відбувається у Казахстані. Співробітники спецпідрозділів правоохоронних органів продовжують боротися з так званими озброєними "терористами", їм дозволено відкривати вогонь на ураження, затримано вже понад 4 тис. революціонерів. Колишнього голову Комітету нацбезпеки заарештовано за підозрою в держзраді.

Нагадаємо, що в Алмати мародери застрелили музиканта та режисера Сакена Бітаєва, якого називали "батьком казахського хіп-хопу". Зловмисники намагалися відібрати у музиканта автомобіль, а коли він поїхав, вони відкрили вогонь, куля прострілила легеню. Музикант помер на місці.