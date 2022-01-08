Ситуація в Казахстані: бої за Алмати, вогонь на поразку та понад 4 тис. затриманих (відео)

Силовики продовжують боротися із озброєними "терористами", а экс-голову Комітету національної безпеки затримали за держзраду.

У Казахстані силовики затримали вже 4 404 особи за участь у масових заворушеннях, зокрема іноземців. Про це прес-служба МВС країни повідомила агентство "Інтерфакс-Казахстан".

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Ситуація в Казахстані: затримання "іноземців" та ліквідація "бойовиків"

Правоохоронні органи затримали та доставили до поліції учасників протестів у різних регіонах, їм загрожує довічне ув'язнення. В одному із сіл Алматинської області схопили понад 100 осіб, які, за попередньою інформацією, є громадянами іншої держави. В Алмати поліцейські вилучили у затриманих боєприпаси та викрадене майно.

Як пише "Sputnik Казахстан", 7 січня у місті Тараз силовики провели "антитерористичну операцію", під час якої ліквідували шість "бойовиків". Влада повідомила, що внаслідок зіткнень постраждали семеро поліцейських, проте жертв серед цивільного населення не було. Громадський транспорт у місті продовжив працювати, проте Інтернет не відновили.

Стрілянина в протести в Казахстані

Кореспондент "Sputnik Казахстан" Олександр Мироглов передав, що вранці 8 січня у центрі Алмати почалася стрілянина. Силовики міста продовжують "антитерористичну операцію", проте її ускладнює густий туман. "Злочинні угруповання ховаються у невеликих скверах та парках", — заявив кореспондент.

За даними видання ORDA, 8 січня силовики затримали кількох протестувальників в Актау. Прокурор міста Берік Кулмагамбет звернувся до людей, які зібралися на площі Интимак, і закликав їх розійтися, однак ті відмовилися. Як повідомив кореспондент, у Жанаозені центральній площі продовжують протестувати близько тисячі людей, вони вимагають відставки уряду та парламенту, окрім президента Касима-Жомарта Токаєва.

Ситуація в Казахстані: за "держзраду" затримано екс-главу КНБ

Як повідомила прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану, влада затримала колишнього главу відомства Карма Максимова за підозрою у державній зраді. Чиновник двічі обіймав посаду прем'єр-міністра, а КНБ очолював із 2016 року. 5 січня президент зняв Каріма Максимова з посади та призначив на його місце Єрмека Сагімбаєва.

Колишній радник Нурсултана Назарбаєва та екс-міністр інформації Казахстану Єрмухамет Єртисбаєв в ефірі телеканалу "24 Хабар" звинуватив спецслужби у зраді. За його словами, за 40 хвилин до нападу на аеропорт в Алмати наказали повністю прибрати охорону та оточення. Як припускає колишній чиновник, метою змовників є усунення президента Касима-Жомарта Токаєва.

"Ви можете собі уявити, щоб будівля департаменту КНБ, найрежимніша та охоронювана будівля в Алмати, легко захопили терористи? Це могло статися тільки за прямого потурання тих людей, які повинні відповідати за національну безпеку країни", — прокоментував Єрмухамет Єртисбаєв.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня 2022 року національним траурним днем у зв'язку з численними жертвами у кількох регіонах, про це написав у Facebook його прес-секретар Берік Уалі.

Раніше стало відомо, що казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв наказав без попередження стріляти по "злочинцям та вбивцям", щоб якнайшвидше їх знищити. За його словами, на Алмати напали 20 тисяч людей із планом атак на військові, адміністративні та соціальні об'єкти. Він звинуватив у заворушеннях "зарубіжних діячів" та ЗМІ.