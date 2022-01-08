Ситуация в Казахстане: бои за Алматы, огонь на поражение и более 4 тыс. задержанных (видео)

Силовики продолжают бороться с вооруженными "террористами", а экс-главу Комитета национальной безопасности задержали за госизмену.

В Казахстане силовики задержали уже 4 404 человек за участие в массовых беспорядках, в том числе иностранцев. Об этом пресс-служба МВД страны сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан".

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Ситуация в Казахстане: задержание "иностранцев" и ликвидация "боевиков"

Правоохранительные органы задержали и доставили в полицию участников протестов в разных регионах, им грозит пожизненное заключение. В одном из сел Алматинской области схватили более 100 человек, которые по предварительной информации являются гражданами другого государства. В Алматы полицейские изъяли у задержанных боеприпасы и похищенное имущество.

Как пишет "Sputnik Казахстан", 7 января в городе Тараз силовики провели "антитеррористическую операцию", в ходе которой ликвидировали шесть "боевиков". Власти сообщили, что в результате столкновений пострадали семь полицейских, однако жертв среди гражданского населения не было. Общественный транспорт в городе продолжил работать, однако Интернет не восстановили.

Стрельба и протесты в Казахстане

Корреспондент "Sputnik Казахстан" Александр Мироглов передал, что утром 8 января в центре Алматы началась стрельба. Силовики города продолжают "антитеррористическую операцию", однако ее осложняет густой туман. "Преступные группировки прячутся в небольших скверах и парках", — заявил корреспондент.

По данным издания ORDA, 8 января силовики задержали нескольких протестующих в Актау. Прокурор города Берик Кулмагамбет обратился к людям, собравшимся на площади Ынтимак, и призвал их разойтись, однако те отказались. Как сообщил корреспондент, в Жанаозене центральной площади продолжают протестовать около тысячи человек, они требуют отставки правительства и парламента, кроме президента Касыма-Жомарта Токаева.

Ситуация в Казахстане: за "госизмену" задержан экс-глава КНБ

Как сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана, власти задержали бывшего главу ведомства Карма Максимова по подозрению в государственной измене. Чиновник дважды занимал пост премьер-министра, а КНБ возглавлял с 2016 года. 5 января президент снял Карима Максимова с должности и назначил на его место Ермека Сагимбаева.

Бывший советник Нурсултана Назарбаева и экс-министр информации Казахстана Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала "24 Хабар" обвинил спецслужбы в предательстве. По его словам, за 40 минут до нападения на аэропорт в Алматы приказали полностью убрать охрану и оцепление. Как предполагает бывший чиновник, целью заговорщиков является смещения президента Касыма-Жомарта Токаева.

"Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алматы, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", — прокомментировал Ермухамет Ертысбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года национальным траурным днем в связи с многочисленными жертвами в нескольких регионах, об этом написал в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.

Ранее стало известно, что казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев приказал приказал без предупреждения стрелять по "преступникам и убийцам", чтобы как можно быстрее их уничтожить. По его словам, на Алматы напали 20 тысяч человек с планом атак на военные, административные и социальные объекты. Он обвинил в беспорядках "забугорных деятелей" и СМИ.