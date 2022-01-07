Президент Казахстана поблагодарил Путина за помощь и приказал стрелять на поражение (видео)

Казахский лидер обвинил в начале революции "забугорных деятелей", а казахских силовиков — в том, что революцию "проспали". По его мнению, мятежников, которые проявляют на улицах Казахстана "звериную жестокость", нужно уничтожать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал правоохранителям и армии Казахстана без предупреждения открывать огонь по "преступникам и убийцам". Об этом Токаев заявил в видеообращении, которое транслировало РБК.

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"За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", – отметил глава Казахстана.

"Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение... Террористов надо уничтожать", — заявил Токаев.

По мнению Токаева, силовики и военные в последние дни сталкивались с "вооруженными и подготовленными бандитами", в их числе были не только местные жители, но и иностранцы.

[ + – ] Обращение президента Казахстана к народу

"Их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления, готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Силы правопорядка готовы к выполнению задачи, несмотря на нехватку спецназа, спецсредств и оборудования", – заявил Токаев.

По его данным, на Алматы напали 20 тысяч "бандитов", имевших четкий план атак на военные, административные и социальные объекты, проявлявших "высокую боеготовность и звериную жестокость", добавил президент.

Токаев сказал, что революционеров привлекут к "строжайшей уголовной ответственности".

Путин отреагировал "по-товарищески и тепло"

Прибывшие в Казахстан миротворцы ОДКБ, по словам Токаева, выполняют функции прикрытия и обеспечения.

Токаев поблагодарил за быстроту в оказании военной помощи лидеров стран ОДКБ, особо выделив президента России Владимира Путина, который "по-товарищески и тепло" отреагировал на ситуацию в Казахстане.

[ + – ] Россия отправила в Казахстан воздушно-десантные войска Фото: скриншот

Казахский лидер также обвинил в начале революции свободные СМИ и "забугорных деятелей, далеких от коренных интересов народа Казахстана".

"Все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. Против властей страны действовали не только боевики, но и специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию, фейки и способные к манипуляциям настроениями людей", – пояснил Токаев.

"Нападение террористов проспали"

В обращении к народу Токаев заявил о стабилизации ситуации в Казахстане, однако отметил, что "боевики" еще не сложили оружие, контртеррористическая операция продолжается.

Нормализовать ситуацию помог, по словам Токаева, режим чрезвычайного положения, который поэтапно будут снимать в регионах.

Также глава государства сказал, что спецслужбы "проспали нападение террористов".

[ + – ] Военные пытались зачистить Алматы от мятежников Фото: ТАСС

"Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков. Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии", – сообщил президент Казахстана.

Всех жителей Казахстана Токаев попросил соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в органы правопорядка.

Реакция на протесты — план реформ Казахстана

На фоне революционных событий Токаев пообещал выработать план реформ и заявил, что "священная родина Казахстан станет сильным государством". Он говорил о развитии экономики и улучшения уровня жизни граждан страны.

Отметим, что с 6 января в Казахстане действует "красный" уровень террористической опасности. По состоянию на 7 января самая напряженная ситуация была в Алматы. В центре города слышали звуки выстрелов, а тела погибших лежали на дороге и в расстрелянных автомобилях.

Россия перебрасывала в Казахстан десантников и бронетехнику. Таджикистан и Армения тоже направили военный контингент в страну.

Известно, что Москва решила отправить в Казахстан военных, которые участвовали в боевых действиях против Украины. Командовать "миротворцами" ОДКБ поручили генерал-полковнику Андрею Сердюкову. Этот человек участвовал в оккупации Крыма и командовал российско-оккупационными войсками на Донбассе.