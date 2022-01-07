Президент Казахстану подякував Путіну за допомогу та наказав стріляти по протестувальникам (відео)
Казахський лідер звинуватив у початку революції "зарубіжних діячів" На його думку, бунтівників, які проявляють на вулицях Казахстану "звірячу жорстокість", треба знищувати.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав правоохоронцям та армії Казахстану без попередження відкривати вогонь по "злочинцям". Про це Токаєв заявив у відеозверненні, яке транслювало РБК.
"За кордоном лунають заклики провести переговори для мирного вирішення проблеми. Яка дурість! Які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями", – зазначив глава Казахстану.
На думку Токаєва, силовики та військові останніми днями стикалися зі "озброєними та підготовленими бандитами", серед них були не тільки місцеві жителі, а й іноземці.
"Їх треба знищувати, і це буде зроблено найближчим часом. Бойовики не склали зброї, продовжують вчиняти злочини, готуватися до них. Боротьбу з ними треба довести до кінця. Хто не здасться, буде знищено". Сили правопорядку готові до виконання завдання, незважаючи на нестачу спецназу, спецзасобів та обладнання", – заявив він.
За його даними, на Алмати напало 20 тисяч "бандитів", які мали чіткий план атак на військові, адміністративні та соціальні об'єкти, "високу боєздатність і звірину жорстокість", додав президент.
Токаєв сказав, що революціонерів притягнуть до "найсуворішої кримінальної відповідальності".
Путін відреагував "по-дружньому і тепло"
Миротворці ОДКБ, які прибули до Казахстану, за словами Токаєва, виконують функції прикриття та забезпечення.
Токаєв подякував за швидкість у наданні військової допомоги лідерам країн ОДКБ. Він особливо виділив президента Росії Володимира Путіна, який "товариською і теплою" відреагував на ситуацію в Казахстані.
Казахський лідер також звинуватив на початку революції вільні ЗМІ та "зарубіжних діячів, далеких від корінних інтересів народу Казахстану".
"Усі ці безвідповідальні демагоги стали співучасниками розв'язання трагедії в Казахстані. Проти влади країни діяли не лише бойовики, а й фахівці, натреновані на ідеологічні диверсії, які вміло використовують дезінформацію, фейки та здатні до маніпуляцій настроями людей", – пояснив він.
"Напад терористів проспали"
Під час звернення до народу Токаєв заявив про стабілізацію ситуації в Казахстані, проте "бойовики" ще не склали зброї, контртерористична операція продовжується.
Нормалізувати ситуацію допоміг, за словами Токаєва, режим надзвичайного стану, який поетапно зніматимуть у регіонах.
Також глава держави сказав, що спецслужби "проспали напад терористів".
"Критично важливо зрозуміти, чому держава проспала підпільну підготовку терактів, сплячих осередків бойовиків. Попереду велика робота з витягу уроків трагедії, яку ми пережили", – повідомив президент.
Усіх жителів Казахстану Токаєв попросив дотримуватися обережності та повідомляти про будь-яку підозрілу активність до органів правопорядку.
План реформ Казахстану
На тлі революційних подій Токаєв пообіцяв виробити план реформ і заявив, що "священна батьківщина Казахстану стане сильною державою". Він говорив про розвиток економіки та покращення рівня життя громадян країни.
Зазначимо, що з 6 січня у Казахстані діє "червоний" рівень терористичної небезпеки. Станом на 7 січня найнапруженіша ситуація була в Алмати. У центрі міста чули звуки пострілів, а тіла загиблих лежали на дорозі та в розстріляних автомобілях.
Росія перекидала в Казахстан десантників та бронетехніку. Таджикистан та Вірменія теж направили військовий контингент до країни.
Відомо, що Москва вирішила відправити до Казахстану військових, які брали участь у бойових діях проти України. Командувати "миротворцями" ОДКБ доручили генерал-полковнику Андрію Сердюкову. Ця людина брала участь в окупації Криму та командувала російсько-окупаційними військами на Донбасі.