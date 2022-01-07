Президент Казахстану подякував Путіну за допомогу та наказав стріляти по протестувальникам (відео)

Казахський лідер звинуватив у початку революції "зарубіжних діячів" На його думку, бунтівників, які проявляють на вулицях Казахстану "звірячу жорстокість", треба знищувати.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав правоохоронцям та армії Казахстану без попередження відкривати вогонь по "злочинцям". Про це Токаєв заявив у відеозверненні, яке транслювало РБК.

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"За кордоном лунають заклики провести переговори для мирного вирішення проблеми. Яка дурість! Які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями", – зазначив глава Казахстану.

На думку Токаєва, силовики та військові останніми днями стикалися зі "озброєними та підготовленими бандитами", серед них були не тільки місцеві жителі, а й іноземці.

"Їх треба знищувати, і це буде зроблено найближчим часом. Бойовики не склали зброї, продовжують вчиняти злочини, готуватися до них. Боротьбу з ними треба довести до кінця. Хто не здасться, буде знищено". Сили правопорядку готові до виконання завдання, незважаючи на нестачу спецназу, спецзасобів та обладнання", – заявив він.

За його даними, на Алмати напало 20 тисяч "бандитів", які мали чіткий план атак на військові, адміністративні та соціальні об'єкти, "високу боєздатність і звірину жорстокість", додав президент.

Токаєв сказав, що революціонерів притягнуть до "найсуворішої кримінальної відповідальності".

Путін відреагував "по-дружньому і тепло"

Миротворці ОДКБ, які прибули до Казахстану, за словами Токаєва, виконують функції прикриття та забезпечення.

Токаєв подякував за швидкість у наданні військової допомоги лідерам країн ОДКБ. Він особливо виділив президента Росії Володимира Путіна, який "товариською і теплою" відреагував на ситуацію в Казахстані.

[ + – ] Росія відправила до Казахстану повітряно-десантні війська Фото: скриншот

Казахський лідер також звинуватив на початку революції вільні ЗМІ та "зарубіжних діячів, далеких від корінних інтересів народу Казахстану".

"Усі ці безвідповідальні демагоги стали співучасниками розв'язання трагедії в Казахстані. Проти влади країни діяли не лише бойовики, а й фахівці, натреновані на ідеологічні диверсії, які вміло використовують дезінформацію, фейки та здатні до маніпуляцій настроями людей", – пояснив він.

"Напад терористів проспали"

Під час звернення до народу Токаєв заявив про стабілізацію ситуації в Казахстані, проте "бойовики" ще не склали зброї, контртерористична операція продовжується.

Нормалізувати ситуацію допоміг, за словами Токаєва, режим надзвичайного стану, який поетапно зніматимуть у регіонах.

Також глава держави сказав, що спецслужби "проспали напад терористів".

[ + – ] Військові намагалися зачистити Алмати від бунтівників Фото: ТАСС

"Критично важливо зрозуміти, чому держава проспала підпільну підготовку терактів, сплячих осередків бойовиків. Попереду велика робота з витягу уроків трагедії, яку ми пережили", – повідомив президент.

Усіх жителів Казахстану Токаєв попросив дотримуватися обережності та повідомляти про будь-яку підозрілу активність до органів правопорядку.

План реформ Казахстану

На тлі революційних подій Токаєв пообіцяв виробити план реформ і заявив, що "священна батьківщина Казахстану стане сильною державою". Він говорив про розвиток економіки та покращення рівня життя громадян країни.

Зазначимо, що з 6 січня у Казахстані діє "червоний" рівень терористичної небезпеки. Станом на 7 січня найнапруженіша ситуація була в Алмати. У центрі міста чули звуки пострілів, а тіла загиблих лежали на дорозі та в розстріляних автомобілях.

Росія перекидала в Казахстан десантників та бронетехніку. Таджикистан та Вірменія теж направили військовий контингент до країни.

Відомо, що Москва вирішила відправити до Казахстану військових, які брали участь у бойових діях проти України. Командувати "миротворцями" ОДКБ доручили генерал-полковнику Андрію Сердюкову. Ця людина брала участь в окупації Криму та командувала російсько-окупаційними військами на Донбасі.