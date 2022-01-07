Командуватиме військами "миротворців" у Казахстані генерал, який воював проти України (фото)

Андрій Сердюков брав участь в окупації Криму, а також очолював російсько-окупаційні формування на Донбасі.

Командувати "миротворчими" силами ОДКБ у Казахстані призначили генерала-полковника Андрія Сердюкова. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Генерал-полковник очолює Повітряно-десантні війська Росії. За словами Сердюкова, місія у Казахстані буде обмежена у часі. Вже зараз російські десантники взяли під контроль аеропорт в Алмати та консульство РФ.

Усі військові з РФ пройшли спецпідготовку та мають реальний бойовий досвід, стверджує командувач.

При цьому 2015 року голова СБУ Анатолій Грицак заявляв, що Андрій Сердюков командував російсько-окупаційними військами на Донбасі. На той момент він очолював штаб Південного військового округу РФ. Сердюков діяв під псевдо "Сєдов".

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Також російський генерал брав участь в окупації Криму у 2014 році. З 2016 року став очолювати Повітряно-десантні війська. Брав участь у першій та другій Чеченській війні, а також у Сирії.

Нагадаємо, Росія перекидає бронетехніку до Казахстану. Своїх військових відправить також Таджикистан та Вірменія. Президент Казахстану попросив ОДКБ про допомогу у відповідь на акції протестів у країні. Кремль перекинув у Казахстан військових, котрі воювали проти України.

"Миротворчий" контингент, за словами генсека ОДКБ, має право відкривати вогонь, якщо буде вчинено напад на них.