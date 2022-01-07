Командовать войсками "миротворцев" в Казахстане будет генерал, воевавший против Украины (фото)

Андрей Сердюков принимал участие в оккупации Крыма, а также возглавлял российско-оккупационные формирования на Донбассе.

Командовать "миротворческими" силами ОДКБ в Казахстане назначили генерала-полковника Андрея Сердюкова. Об этом сообщает Интерфакс.

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Генерал-полковник возглавляет Воздушно-десантные войска России. По словам Сердюкова, миссия в Казахстане будет ограничена во времени. Уже сейчас российские десантники взяли под контроль аэропорт в Алматы и консульство РФ.

Все военные из РФ прошли спецподготовку и имеют реальный боевой опыт, утверждает командующий.

При этом в 2015 году глава СБУ Анатолий Грицак заявлял, что Андрей Сердюков командовал российско-оккупационными войсками на Донбассе. На тот момент он возглавлял штаб Южного военного округа РФ. Сердюков действовал под псевдо "Седов".

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Также российский генерал принимал участие в оккупации Крыма в 2014 году. С 2016 года стал возглавлять Воздушно-десантные войска. Принимал участие в первой и второй Чеченской войне, а также в Сирии.

Напомним, Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан. Своих военных отправит также Таджикистан и Армения. Президент Казахстана попросил ОДКБ о помощи в ответ на акции протестов в стране. Кремль перебросил в Казахстан военных, воевавших против Украины.

"Миротворческий" контингент, по словам генсека ОДКБ, имеет право открывать огонь, если будет совершено нападение на них.