В Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок, - СМИ

Омбудсмен Аружан Саин рассказала, что роковой выстрел раздался когда родители прогуливались со своими детьми.

5 января во время массовых беспорядков в Алматы, где власти Казахстана проводят "контртеррористическую операцию", и куда также были направлены российские военные, от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Он вышел на прогулку с родственниками. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

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"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", — заявила детский омбудсмен Аружан Саин.

Еще один похожий случай произошел 7 января. 15-летнего подростка доставили в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями. Сообщается, что он находился в автомобиле со своим отцом, когда машина подверглась обстрелу. Сейчас врачи пытаются его спасти. Ранения получил и отец.

Ранее Фокус сообщал о том, что происходит в Казахстане. Сотрудники спецподразделений правоохранительных органов продолжают бороться с так называемыми вооруженными "террористами", им разрешено открывать огонь на поражение, задержаны уже более 4 тыс. революционеров. Бывший глава Комитета нацбезопасности арестован по подозрению в госизмене.

Напомним, что в Алматы мародеры застрелили музыканта и режиссера Сакена Битаева, которого называли "отцом казахского хип-хопа". Злоумышленники пытались отобрать у музыканта автомобиль, а когда он уехал, они открыли огонь, пуля прострелила легкое. Музыкант умер на месте.