Хотели захватить столицу: Токаев рассказал о планах революционеров в Казахстане

По словам президента Казахстана, основной удар был направлен на Алматы. Город открывал путь к захвату всего юга страны. Все события Токаев называет не иначе как попыткой госпереворота.

В Казахстане стартовала онлайн-сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ее ходе президент страны Касим-Жомарт Токаев рассказал о планах революционеров захватить Нур-Султан. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на трансляцию заседания.

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По словам лидера Казахстана, в стране была проведена попытка совершить государственный переворот. Атаки на военные, полицейские, социальные объекты, аэропорты и СМИ были координированы и проведены одновременно. Вместе с этим основной удар был направлен на Алматы.

Взятие под контроль Алматы, по мнению президента, открывало бы путь на захват юга Казахстана, а затем и всего государства в целом. Революционеры пытались распылить силы силовиков по разным областям. В определенный момент власти потеряли контроль в 10 областных центрах. В атаках принимали участие "боевики", в том числе из других стран.

Революционеры планировали взять под контроль столицу страны — Нур-Султан. Как утверждает Токаев, силовики наблюдали скопление "боевиков" вокруг резиденции президента. Поэтому для этого и были вызваны силы ОДКБ. На данный момент в Казахстане развернуто 2300 миротворцев и 250 единиц техники. Они все покинут страну, как уверяет президент, после завершения "антитеррористической операции".

Напомним, в Казахстане обнаружили мертвыми двух высокопоставленных силовиков: главу полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова и генерала Комитета нацбезопасности Азамата Ибраева. С начала массовых протестов силовики задержали уже 7939 человек.

По мнению основателя портала Gulagu.net, погромы и убийства в Казахстане организовали спецслужбы России.