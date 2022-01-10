Хотіли захопити столицю: Токаєв розповів про плани революціонерів у Казахстані

За словами президента Казахстану, основний удар було спрямовано на Алмати. Місто відкривало шлях до захоплення всього півдня країни. Усі події Токаєв називає не інакше як спробою держперевороту.

У Казахстані розпочалася онлайн-сесія Ради колективної безпеки ОДКБ. У її процесі президент країни Касим Жомарт Токаєв розповів про плани революціонерів захопити Нур-Султан. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на трансляцію засідання.

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За словами лідера Казахстану, у країні було проведено спробу здійснити державний переворот. Атаки на військові, поліцейські, соціальні об'єкти, аеропорти та ЗМІ були координовані та проведені одночасно. Водночас основний удар був спрямований на Алмати.

Взяття під контроль Алмати, на думку президента, відкривало б шлях захоплення півдня Казахстану, а потім і держави загалом. Революціонери намагалися розпорошити сили силовиків у різних областях. У певний момент влада втратила контроль у 10 обласних центрах. В атаках брали участь "бойовики", зокрема з інших країн.

Революціонери планували взяти під контроль столицю країни Нур-Султан. Як стверджує Токаєв, силовики спостерігали скупчення бойовиків навколо резиденції президента. Тому для цього й були скликані сили ОДКБ. Наразі в Казахстані розгорнуто 2 300 миротворців і 250 одиниць техніки. Вони всі покинуть країну, як запевняє президент, після завершення антитерористичної операції.

Нагадаємо, у Казахстані знайшли мертвими двох високопоставлених силовиків: голову поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова та генерала Комітету нацбезпеки Азамата Ібраєва. З початку масових протестів силовики затримали вже 7 939 людей.

На думку засновника порталу Gulagu.net, погроми й убивства в Казахстані організували спецслужби Росії.