Погроми та вбивства в Казахстані були організовані спецслужбами РФ, — засновник "Gulagu.net"

Силовики, за словами Володимира Осєчкіна, для дискредитації мирних протестів задіяли зеків із казахських в'язниць, доручивши їм атакувати правоохоронців та захоплювати будівлі.

Погроми, мародерство та вбивства на вулицях Казахстану було організовано співробітниками російських спецслужб. Про це заявив засновник проекту "Gulagu.net" Володимир Осєчкін.

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За словами правозахисника, співробітник ФСБ передав йому інформацію про масштабні протести в Казахстані, які за кілька днів переросли в заворушення та бойові зіткнення з силовиками.

Як повідомило джерело у своєму листі, російські спецслужби "обкатали" сценарій для дискредитації мирних протестів.

"Щойно протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків — були задіяні ув'язнені з казахських в'язниць. Їх спеціально звільнили для злагодженої організації погромів та мародерства. Їм були доручені атаки на силовиків. Це дійсно мало місце бути в максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі", — проінформував співробітник ФСБ, заяву якого процитував Володимир Осєчкін.

Крім цього, як стверджує інсайдер із російської спецслужби, силовики спеціально відправляли ув'язнених на штурм адміністративних будівель для їхньої подальшої "утилізації".

"Є проблеми з підрахунком убитих. Левову частку перебитого криміналітету, спеціально випущеного або залученого на волі, буде утилізовано без фіксації", — продовжив правозахисник, читаючи частину листа.

Революцію в Казахстані Володимир Осєчкін назвав "внутрішнім конфліктом", на вирішення якого, на думку засновника проекту "Gulagu.net", не можна залучати російські війська.

У своєму листі співробітник ФСБ зазначив, що факти мародерства та вбивства казахських силовиків було задокументовано. Ці "докази" дозволили владі Казахстану звернутися до країн-членів ОДКБ за військовою допомогою для розгону заколотників. Зіткнення в Алмати на тлі того, що в інших містах країни було спокійно, за словами обізнаного інсайдера, вкотре доводять, що спецслужби цілеспрямовано звозили ув'язнених лише до підконтрольного міста.

"З цього листа випливає, що з самого початку спецслужби РФ і Казахстану планували реалізувати гібридний сценарій м'якого поглинання Росією Казахстану під приводом "союзницької допомоги", і ми закликаємо міжнародне співтовариство та журналістів перевірити достовірність цієї інформації, яка має, на наш погляд, ключове значення для аналізу та правильної оцінки того, що відбувається в ці дні", — підсумував Володимир Осєчкін, публікуючи лист від офіцера ФСБ.

[ + – ] Погроми та вбивства в Казахстані були організовані спецслужбами РФ

Зазначимо, що в Казахстані за участь у погромах та заворушеннях затримано понад 4400 осіб. Звинувачення у держзраді також були висунуті екс-главі Комітету національної безпеки Каріму Масімову.

Один з координаторів революції Мейрхан Абдуманапов повідомив, що по натовпу бунтівників стріляли військовослужбовці без розпізнавальних знаків, які зверталися до революціонерів російською мовою.