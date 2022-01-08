Звучала російська мова. Казахська опозиція звинуватила військових РФ у розстрілі протестів

Солдати, що стріляли, були без розпізнавальних знаків у чорній формі. У гучномовець було чути тільки російську мову: "Звільніть площу, розстрілюватимемо".

Мейрхан Абдуманапов, один з негласних лідерів казахстанських протестів, розповів, як 6 січня влада придушувала протестну акцію на центральній площі Алмати. Про це повідомляє Сибір.Реалії.

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Влада Казахстану заявляє про 18 загиблих поліцейських і 26 жертв серед учасників протесту.

Водночас громадянські активісти говорять про великі втрати серед протестувальників, зазначається, що, швидше за все, основна частина жертв припала на 5 та 6 січня, коли правоохоронці розстріляли табір мітингувальників на центральній площі Алмати.

Політичний активіст Мейрхан Абдуманапов був очевидцем та учасником тих подій. За його словами, табір протестувальників розганяли із застосуванням спецзасобів та спецтехніки — бронетранспортерів із кулеметів.

"Стріляти вони почали на ураження так й без попередження. Люди кинулися врозтіч, я побачив, що деякі впали, — пояснив 64-річний Абдуманапов. — Я сам бачив на власні очі семеро людей. Когось поранило в руку, когось у голову".

Активіст каже, що протестувальникам вдалося вивезти поранених, а когось довелося залишити.

"Дві дівчини зовсім молодих і один хлопець, вони вже не подавали ознак життя. Ще один літній, важкий, живий, я спробував його підняти, але не міг", — згадав Абдуманапов та додав, що кулі падали поряд, коли протестувальники намагалися врятувати поранених.. — По дорозі я побачив легкову машину. Там двоє молодих хлопців, один за кермом, другий поряд. Машина заведена, мабуть, вони намагалися поїхати, але лобове і заднє скло розстріляні, а хлопці вже мертві, без ознак життя".

[ + – ] Фото: Insider | Казахстан. Спалена машина

Учасник протестів каже, що після розгону табору він повернувся до місця, щоб дізнатися, чи забрала швидка поранених. Але люди лежали, ніхто до них не приїхав. Про точну кількість жертв на площі наразі невідомо.

За словами активіста, солдати, що стріляли, були без розпізнавальних знаків, у чорній з ніг до голови формі. У гучномовець було чути тільки російську мову: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Хоча на початку розгону табору силовики зверталися до людей лише по-казахськи. "З чого ми зробили висновок, що це були російські війська. Як нас і попереджали", — наголосив опозиціонер.

Варто зазначити, що Мейрхан Абдуманапов не надав відеопідтвердження своїх слів.

Мейрхан Абдуманапов — 64-річний правозахисник. У ЗМІ його вже тривалий час називають опозиціонером влади у Казахстані. Займався моніторингом політичних судових засідань та порушень прав людини у країні.

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Раніше Фокус повідомляв, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видалив твіт про те, що на Алмати напали "20 тисяч терористів". У віддаленому посту керівник країни звинуватив революціонерів у вбивстві правоохоронців, підпалах будівель держадміністрацій та зґвалтуванні жінок.