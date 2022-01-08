Токаєв заявив, що Алмати "атакували 20 тис. терористів", але потім видалив твіти, — ЗМІ

У видалених публікаціях президент Казахстану звинувачував бунтівників у вбивстві силовиків, підпалах адмінбудівель та зґвалтуванні молодих жінок.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видалив зі свого Twitter повідомлення про те, що на Алмати напали "20 тисяч терористів". На цей факт звернув увагу російський телеканал "Дождь".

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Зокрема, 7 січня лідер Казахстану у своєму офіційному Twitter опублікував кілька твітів про ситуацію в країні та масові заворушення.

Касим-Жомарт Токаєв назвав бунтівників "бандитами та терористами", які були добре підготовлені, а всіма діями революціонерів, за його словами, керували зі спеціального центру. Президент Казахстану також повідомив, що на Алмати вчинили щонайменше шість хвиль терористичних атак, у яких брали участь понад 20 тисяч терористів.

За словами Касима-Жомарта Токаєва, бунтівники вбивали силовиків, брали участь у підпалах адміністративних будівель, займалися мародерством і навіть "ґвалтували молодих жінок".

"Моя думка така: жодних розмов з терористами ми повинні їх вбивати", — додав президент Казахстану у своєму Twitter.

Пізніше Касим-Жомарт Токаєв з якихось причин видалив ці два повідомлення, а скріншоти твітів опублікував телеканал "Дождь".

[ + – ] Токаєв видалив з Twitter повідомлення про 20 тисяч терористів, які атакували Алмати

У невидалених твіттах Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що дії революціонерів призвели до "подальшої ескалації насильства по всій країні, спровокувавши заворушення та напади на урядові будівлі, адміністративні установи та військові бази". Президент Казахстану також звинуватив бунтівників у захопленні вітчизняних та іноземних літаків.

Лідер країни знову назвав революцію "озброєним актом агресії", який був підготовлений за кордоном, і для захисту громадян у Казахстані розпочали контртерористичну операцію.

[ + – ] Токаєв видалив з Twitter повідомлення про 20 тисяч терористів, які атакували Алмати

Нагадаємо, раніше Касим-Жомарт Токаєв подякував Володимиру Путіну за перекидання "миротворців" у Казахстан і наказав стріляти по заколотниках. Глава держави також розкритикував силовиків, які, на його думку, "проспали" революцію.

Також повідомлялося, що колишній радник Нурсултана Назарбаєва назвав революцію "державним переворотом" та звинуватив у зраді деяких топ-чиновників Казахстану.