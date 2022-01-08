Токаев заявил, что Алматы "атаковали 20 тыс. террористов", но потом удалил твиты, — СМИ

В удаленных публикациях президент Казахстана обвинял мятежников в убийстве силовиков, поджогах админзданий и изнасиловании молодых женщин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удалил из своего Twitter сообщения о том, что на Алматы напали "20 тысяч террористов". На этот факт обратил внимание российский телеканал "Дождь".

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В частности, 7 января лидер Казахстана в своем официальном Twitter опубликовал несколько твиттов о ситуации в стране и массовых беспорядках.

Касым-Жомарт Токаев назвал мятежников "бандитами и террористами", которые были хорошо подготовлены, а всеми действиями революционеров, по его словам, управляли из специального центра. Президент Казахстана также сообщил, что на Алматы совершили, как минимум, шесть волн террористических атак, в которых участвовали более 20 тысяч террористов.

По словам Касыма-Жомарта Токаева, мятежники убивали силовиков, участвовали в поджогах административных зданий, занимались мародерством и даже "насиловали молодых женщин".

"Мое мнение такое: никаких разговоров с террористами, мы должны их убивать", — добавил президент Казахстана в своем Twitter.

Позже Касым-Жомарт Токаев по каким-то причинам удалил эти два сообщения, а скриншоты твиттов опубликовал телеканал "Дождь".

[ + – ] Токаев удалил из Twitter сообщение о 20 тысячах террористов, которые атаковали Алматы

В неудаленных твиттах Касым-Жомарт Токаев сообщил, что действия революционеров привели к "дальнейшей эскалации насилия по всей стране, спровоцировав беспорядки и нападения на правительственные здания, административные учреждения и военные базы". Президент Казахстана также обвинил мятежников в захвате отечественных и иностранных самолетов.

Лидер страны вновь назвал революцию "вооруженным актом агрессии", который был подготовлен за границей, и для защиты граждан в Казахстане начали контртеррористическую операцию.

[ + – ] Токаев удалил из Twitter сообщение о 20 тысячах террористов, которые атаковали Алматы

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за переброску "миротворцев" в Казахстан и приказал стрелять на поражение по мятежникам. Глава страны также раскритиковал силовиков, которые, по его мнению, "проспали" революцию.

Также сообщалось, что бывший советник Нурсултана Назарбаева назвал революцию "государственным переворотом" и обвинил в предательстве некоторых топ-чиновников Казахстана.