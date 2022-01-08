Погромы и убийства в Казахстане были организованы спецслужбами РФ, — основатель "Gulagu.net"

Силовики, по словам Владимира Осечкина, для дискредитации мирных протестов задействовали зэков из казахских тюрем, поручив им атаковать правоохранителей и захватывать здания.

Погромы, мародерство и убийства на улицах Казахстана были организованы сотрудниками российских спецслужб. Об этом заявил основатель проекта "Gulagu.net" Владимир Осечкин.

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По словам правозащитника, сотрудник ФСБ передал ему информацию о масштабных протестах в Казахстане, которые за несколько дней переросли в беспорядки и боестолкновения с силовиками.

Как сообщил источник в своем письме, российские спецслужбы "обкатали" сценарий для дискредитации мирных протестов.

"Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков — были задействованы заключенные из казахских тюрем. Их специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Им были поручены атаки на силовиков. Это действительно имело место быть в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме", — проинформировал сотрудник ФСБ, заявление которого процитировал Владимир Осечкин.

Помимо этого, как утверждает инсайдер из российской спецслужбы, силовики специально отправляли заключенных на штурм административных зданий для их последующей "утилизации".

"Есть проблемы с подсчетом убитых. Львиная доля перебитого криминалитета, специально выпущенного или привлеченного на свободе, будет утилизирована без фиксации", — продолжил правозащитник, читая часть письма.

Революцию в Казахстане Владимир Осечкин назвал "внутренним конфликтом", для решения которого, по мнению основателя проекта "Gulagu.net", нельзя привлекать российские войска.

В своем письме сотрудник ФСБ отметил, что факты мародерства и убийства казахских силовиков были задокументированы. Эти "доказательства" позволили властям Казахстана обратиться к странам-членам ОДКБ за военной помощью для разгона мятежников. Боестолкновения в Алматы на фоне того, что в других городах страны было спокойно, по словам осведомленного инсайдера, лишний раз доказывают, что спецслужбы целенаправленно свозили заключенных только в подконтрольный город.

"Из этого письма следует, что с самого начала спецслужбы РФ и Казахстана планировали реализовать гибридный сценарий мягкого поглощения Россией Казахстана под предлогом "союзнической помощи", и в настоящее время мы призываем международное сообщество и журналистов проверить достоверность этой информации, которая имеет, на наш взгляд, ключевое значение для анализа и правильной оценки происходящего в эти дни", — подытожил Владимир Осечкин, публикуя письмо от офицера ФСБ.

[ + – ] Погромы и убийства в Казахстане были организованы спецслужбами РФ

Отметим, что в Казахстане за участие в погромах и беспорядках задержано свыше 4400 человек. Обвинения в госизмене также были предъявлены экс-главе Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Один из координаторов революции Мейрхан Абдуманапов сообщил, что по толпе мятежников стреляли военнослужащие без опознавательных знаков, которые обращались к революционерам на русском языке.