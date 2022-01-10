Ймовірно, самогубства: у Казахстані знайшли мертвими двох високопосадовців (фото)

Помер голова поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов, котрому загрожував трибунал за протести, а також генерал Комітету нацбезпеки Азамат Ібраєв.

У Казахстані помер начальник поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов із невідомої причини. Про це повідомляє місцевий телеканал "Tengrinews".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили факт смерті Сулейменова, але будь-яких подробиць смерті розкривати не стали вказавши, що причини з'ясовуються. Проти глави поліції було порушено кримінальну справу через акції протестів у Казахстані. Генерал-майору загрожував суд.

Журналіст Михайло Козачков, ймовірною причиною смерті, називає самогубство. Жанат Сулейменов на посаду начальника Департаменту поліції Жамбилської області було призначено у лютому 2020 року. До цього він очолював комітет боротьби з наркобізнесом, кримінальної поліції, а також департамент поліції на транспорті.

За інформацією видання inbusiness.kz під час протестів у Таразі був напад на акімат області, будівлю керівної партії та відділок поліції.

[ + – ] Акімат у Таразі Фото: скриншот

Також повідомляється про знайденого мертвого полковника Комітету національної безпеки Азамата Ібраєва. Труп силовика знайшли у дворі свого будинку в Нур-Султані. Проводиться досудове розслідування. Як передає РІА Новини, в Ібраєва виявлено травми, характерні для падіння з висоти. Ймовірно, що причиною смерті є самогубство.

Нагадаємо, кількість затриманих у Казахстані досягла 7 939 осіб. У затриманні беруть участь силовики з Нацгвардії та інших спецпідрозділів. Силовики розпочали поквартирний обхід у пошуках "терористів".

Раніше повідомлялося, що ОДКБ закінчили перекидання військ у Казахстан. Вони там пробудуть "не більше одного тижня".