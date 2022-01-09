Поліція Казахстану розпочала поквартирний обхід у пошуках терористів

Завдяки операції "Правопорядок" у Нур-Султані виявили та затримали понад 160 іноземців, повідомляє комендант міста.

У Казахстані поліція столиці розпочала подворовий та поквартирний обхід з метою виявлення терористів та порушників правопорядку. Дільничні інспектори поліції почали перевіряти будинки, квартири, а також орендоване житло та хостели. Як повідомив комендант Нур-Султана Єржан Садєнов, у місті проводиться оперативно-профілактичний захід "Правопорядок", мета якого — виявлення осіб, причетних до організації заворушень.

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"З метою виявлення порушників громадського порядку проводиться оперативно-профілактичний захід "Правопорядок". При цьому ведеться подворовий та поквартирний обхід", — йдеться у заяві коменданта.

Також правоохоронці перевіряють іноземців на законність перебування у місті. Як повідомляє видання "РІА-Новини", в результаті операції "Правопорядок" до поліції столиці доставлено понад 160 громадян.

"Доставлено до поліції 161 іноземних осіб щодо перевірки законності перебування в столиці", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що казахські силовики затримали музиканта з Киргизії, який на відео зізнався, що брав участь у протестних акціях за гроші. Чоловік із побоями на обличчі розповідав, що він погодився за 200 доларів брати участь у погромах, оскільки у Киргизії він не мав роботи.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальникам без попередження. У відеозверненні він зазначив, що не збирається вести жодних переговорів зі злочинцями та вбивцями, бо "терористів треба знищувати".