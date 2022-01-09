Полиция Казахстана начала поквартирный обход в поисках террористов

Благодаря операции "Правопорядок" в Нур-Султане выявили и задержали более 160 иностранцев, сообщает комендант города.

В Казахстане полиция столицы начала подворовой и поквартирный обход с целью выявления террористов и нарушителей правопорядка. Участковые инспекторы полиции начали проверять дома, квартиры, а также съемное жилье и хостелы. Как сообщил комендант Нур-Султана Ержан Саденов, в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", цель которого выявление лиц, причастных к организации беспорядков.

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"С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". При этом ведется подворовой и поквартирный обход", — говорится в заявлении коменданта.

Также правоохранители проверяют иностранцев на законность нахождения в городе. Как сообщает издание "РИА-Новости", в результате операции "Правопорядок" в полицию столицы доставлено более 160 граждан.

"Доставлено в полицию 161 иностранных лиц на предмет проверки законности нахождения в столице", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахские силовики задержали музыканта из Киргизии, который на видео сознался в том, что принимал участие в протестных акциях за деньги. Мужчина с побоями на лице рассказывал, что он согласился за 200 долларов участвовать в погромах, поскольку в Киргизии у него не было работы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь по протестующим без предупреждения. В видеообращении он отметил, что не собирается вести никаких переговоров с преступниками и убийцами, потому что "террористов надо уничтожать".