Уже сознался. В Казахстане выдали за участника погромов джазового пианиста из Киргизии

На видео музыкант, на лице которого видны следы побоев, рассказывает, что за участие в протестах "неизвестные люди" дали ему $200.

Казахские силовики опубликовали видео, на котором один из участников протестных акций в Казахстане признается в том, что он участвовал в митинге за деньги. Однако позже выяснилось, что на кадрах был известный джазовый музыкант из соседней Киргизии — Викрам Рузахунов, которого на родине ищут родственники.

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На видео Рузахунов говорит о том, что он прилетел из Киргизии для участия в митингах и за это ему "неизвестные люди" предложили 200 долларов. По словам музыканта, они же разместили его в одной из квартир Алматы вместе с людьми из Узбекистана и Таджикистана. Он также добавил, что решил уехать, потому что испугался, но его задержали военные. На видео мужчина дает показания, но видно, что перед этим его сильно избили.

Однако позже родственники джазового музыканта Викрама Рузахунова из соседней Киргизии опознали его на видео. Ранее Рузахунов уехал в Казахстан на гастроли и перестал выходить на связь. Родные предполагают, что музыканта арестовали и удерживают в неизвестном месте, и теперь через СМИ они обращаются к компетентным органам Киргизии за помощью.

В настоящее время МИД Киргизии отреагировал на сообщение о задержании в Казахстане джазового музыканта, который уже успел признаться, что участвовал в провокациях за деньги, так как в Киргизии у него не было работы. Совместно с органами внутренних дел Казахстана ведомство проводит соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств задержания гражданина Киргизии. Также в МИД призывают граждан страны, находящихся в Казахстане, соблюдать закон и не участвовать в протестах.

В свою очередь казахские силовики опровергают информацию о том, что на кадрах именно музыкант Рузахунов. Они утверждают, что задержанного зовут Закир Убуров. Однако сестра и мать музыканта уверены, что на видео говорит именно Рузахунов. Российский телеграм-канал Baza сообщил, что связался с мужчиной, который назвал себя лучшим другом музыканта — на видео он подтвердил личность Викрама Рузахунова.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана в Twitter назвал мятежников "бандитами и террористами" и обвинил их в убийстве силовиков, поджогах админзданий и изнасиловании молодых женщин. Однако позже пост удалили из Сети после того, как российский телеканал "Дождь" обратил внимание на то, что Токаев заявил о 20 тысячах террористов, напавших на Алматы.

Казахская оппозиция обвиняет российских военных в подавлении протестной акции на центральной площади Алматы. По словам активиста Мейрхана Абдуманапова, лагерь протестующих разгоняли с применением спецсредств и спецтехники.