Вже зізнався. У Казахстані видали за учасника погромів джазового піаніста з Киргизстану

На відео музикант, на обличчі якого помітні сліди побоїв, розповідає, що за участь у протестах "невідомі люди" дали йому $200.

Казахські силовики опублікували відео, на якому один із учасників протестних акцій у Казахстані зізнається у тому, що він брав участь у мітингу за гроші. Проте пізніше з'ясувалося, що на кадрах був відомий джазовий музикант із сусідньої Киргизії Вікрам Рузахунов, якого на батьківщині шукають родичі.

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На відео Рузахунов говорить про те, що він прилетів із Киргизії для участі у мітингах і за це йому "невідомі люди" запропонували 200 доларів. За словами музиканта, вони ж розмістили його в одній із квартир Алмати разом із людьми з Узбекистану та Таджикистану. Він також додав, що вирішив поїхати, бо злякався, але його затримали військові. На відео чоловік дає свідчення, але видно, що його дуже побили.

Проте пізніше родичі джазового музиканта Вікрама Рузахунова із сусідньої Киргизії упізнали його на відео. Раніше Рузахунов поїхав до Казахстану на гастролі та перестав виходити на зв'язок. Рідні припускають, що музиканта заарештували та утримують у невідомому місці, і тепер через ЗМІ вони звертаються до компетентних органів Киргизії за допомогою.

Наразi МЗС Киргизії відреагувало на повідомлення про затримання в Казахстані джазового музиканта, який уже встиг зізнатися, що брав участь у провокаціях за гроші, оскільки в Киргизії він не мав роботи. Спільно із органами внутрішніх справ Казахстану відомство проводить відповідні заходи щодо з'ясування всіх обставин затримання громадянина Киргизії. Також у МЗС закликають громадян країни, які перебувають у Казахстані, дотримуватися закону і не брати участь у протестах.

У свою чергу, казахські силовики спростовують інформацію про те, що на кадрах саме музикант Рузахунов. Вони стверджують, що затриманого звуть Закір Убуров. Проте сестра та мати музиканта впевнені, що на відео говорить саме Рузахунов. Російський телеграм-канал Baza повідомив, що зв'язався з чоловіком, який назвав себе найкращим другом музиканта — на відео він підтвердив особистість Вікрама Рузахунова.

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану в Twitter назвав бунтівників "бандитами та терористами" та звинуватив їх у вбивстві силовиків, підпалах адмінбудівель та зґвалтуванні молодих жінок. Однак пізніше пост видалили з Мережі після того, як російський телеканал "Дощ" звернув увагу на те, що Токаєв заявив про 20 тисяч терористів, які напали на Алмати.

Казахська опозиція звинувачує російських військових у придушенні протестної акції на центральній площі Алмати. За словами активіста Мейрхана Абдуманапова, табір протестувальників розганяли із застосуванням спецзасобів та спецтехніки.