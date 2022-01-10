Влада Казахстану затримала майже 8 тис. осіб

Офіційні ЗМІ країни повідомляють про проведення контртерористичної операції за участю співробітників Нацгвардії та спецпідрозділів.

У Казахстані з початку масових протестів затримано вже 7 939 людей. Про це повідомляє оперативний штаб місцевого МВС.

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"У всій країні затримано 7 939 осіб. Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділів в Алмати на 2 ринках затримали 207 осіб", — йдеться у заяві пресслужби МВС Казахстану. Зазначається, що в оперативних заходах беруть участь співробітники Нацгвардії та спецпідрозділів.

Повідомляється також про вилучення викрадених автомобілів і викраденої гладкоствольної та холодної зброї.

З 2 січня 2022 року міста в Казахстані були охоплені хвилею протестів. Рішення влади підвищити ціни на автомобільне паливо спонукало людей вийти на вулиці.

Станом на 10 січня, не було офіційних повідомлень про кількість жертв і постраждалих серед цивільного населення. Офіційно підтверджено, що загинули 16 правоохоронців і двоє військовослужбовців.

[ + – ] Скріншот повідомлення про кількість загиблих у Казахстані

9 січня офіційний Telegram-канал керівництва країни, який публікує інформацію про антитерористичні операції, повідомив про 164 загиблих під час протестів, але згодом з'явилося спростування цих даних.

Нагадаємо, що президент країни Касим-Жомарт Токаєв видалив із соцмереж своє повідомлення про те, що Алмати "атакували 20 тис. терористів". У цих дописах глава республіки звинувачував революціонерів у вбивствах співробітників спецслужб і підпалах адміністративних будівель.

Раніше Фокус повідомляв із посиланням на заяву Володимира Осечкіна — засновника правозахисного проєкту, який публікує інформацію про тортури та правопорушення у російських в'язницях, — що погроми та вбивства в Казахстані інспіровані спецслужбами з Росії. Влада країни, зі свого боку, називає протестні виступи та погроми гібридною терористичною атакою для дестабілізації ситуації в країні та держперевороту.