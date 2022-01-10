"Працювали підривні групи". Влада Казахстану заявила про гібридний теракт із метою держперевороту

Чиновник пояснив, що відповідь на запитання, хто стояв за протестами, дадуть місцеві спецслужби.

Держсекретар Республіки Казахстан Ерлан Карін назвав заворушення у країні спробою гібридної терористичної атаки для дестабілізації ситуації і подальшого держперевороту. Про це повідомляє РІА “Новини”.

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"Я думаю, що ми зіткнулися з такою гібридною терористичною атакою на Казахстан із кінцевою метою загальної дестабілізації та здійснення державного, можливо, перевороту", — заявив чиновник казахстанським ЗМІ. На його думку, у країні спрацювали сплановані дії якихось "підривних груп", а вичерпна відповідь на питання про те, хто є кінцевим вигодонабувачем таких атак, дадуть місцеві спецслужби.

Чиновник говорить про якусь змову за участю як внутрішніх, так і зовнішніх сил, тому що в ній брали участь казахстанські й іноземні громадяни.

За словами Каріна, у терористичній акції використовувалися ударні терористичні групи, застосовувалися прийоми інформаційного впливу, також залучені представники криміналітету.

Водночас Карін вважає некоректним, коли протести в Казахстані порівнюють із кольоровою чи оксамитовою революцією. За його словами, в умовах Казахстану подібні сценарії є малоефективними.

"Все-таки обставини в нашій країні інші, і позиція влади є досить стійкою, і низка інших ще моментів. Вони не дозволили б реалізувати класичні варіанти кольорових революцій", — сказав він.

Участь контингенту ОДКБ, пояснив чиновник, дозволить місцевому керівництву захистити цілісність країни та зосередити всі зусилля на контртерористичній операції.

Раніше Фокус повідомляв, що в Казахстані поліція проводить поквартирні обходи в пошуках терористів: дільничні перевіряють будинки, квартири та хостели. Комендант Нур-Султана розповів, що в межах операції "Правопорядок" уже затримано понад 160 іноземців.