"Работали подрывные группы". Власти Казахстана заявили о гибридном теракте с целью госпереворота

Чиновник объяснил, что ответ на вопрос о том, кто стоял за протестами, дадут местные спецслужбы.

Госсекретарь Республики Казахстан Ерлан Карин назвал беспорядки в стране попыткой гибридной террористической атаки для дестабилизации обстановки и последующего госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я думаю, что мы столкнулись с такой гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и осуществления государственного, возможно, переворота", — заявил чиновник казахстанским СМИ. По его мнению, в стране имели место спланированные действия неких "подрывных групп", а исчерпывающий ответ на вопрос о том, кто является конечным выгодополучателем таких атаками, дадут местные спецслужбы.

Чиновник говорит о некоем заговоре с участием и внутренних, и внешних сил, потому что в нем участвовали казахстанские и иностранные граждане.

По словам Карина, в террористической акции использовались ударные террористические группы, применялись приемы информационного воздействия, также были вовлечены представители криминалитета.

Вместе с тем, Карин считает некорректным, когда протесты в Казахстане сравнивают с цветной или бархатной революцией. С его слов, в условиях Казахстана подобные сценарии малоэффективны.

"Все-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других еще моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", — сказал он.

Участие контингента ОДКБ, объяснил чиновник, позволит местному руководству защитить целостность страны и сосредоточить все усилия на контртеррористической операции.

Ранее Фокус сообщал, что в Казахстане полиция проводит поквартирные обходы в поисках террористов: участковые проверяют дома, квартиры и хостелы. Комендант Нур-Султана рассказал, что в рамках операции "Правопорядок" уже задержано больше 160 иностранцев.