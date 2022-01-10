Власти Казахстана задержали почти 8 тыс. человек

Официальные СМИ страны сообщают о проведении контртеррористической операции с участием сотрудников Нацгвардии и спецподразделений.

В Казахстане с начала массовых протестов задержаны уже 7939 человек. Об этом сообщает оперативный штаб местного МВД.

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"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек", — говорится в заявлении пресс-службы МВД Казахстана. Отмечается, что в оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Нацгвардии и спецподразделений.

Сообщается также об изъятии угнанных автомобилей и похищенного гладкоствольного и холодного оружия.

Со 2 января 2022 года города в Казахстане были охвачены волной протестов. Решение властей повысить цены на автомобильное топливо подтолкнуло людей выйти на улицы.

По состоянию на 10 января, не было официальных сообщений о числе жертв и пострадавших среди гражданского населения. Официально подтверждено, что погибли 16 правоохранителей и двое военнослужащих.

[ + – ] Скриншот сообщения о количестве погибших в Казахстане.

9 января официальный Telegram-канал руководства страны, который публикует информацию об антитеррористической операции, сообщил о 164 погибших во время протестов, но впоследствии появилось опровержение этих данных.

Напомним, что президент страны Касым-Жомарт Токаев удалил из соцсетей свое сообщение о том, что Алматы "атаковали 20 тыс. террористов". В этих постах глава республики обвинял революционеров в убийствах сотрудников спецслужб и поджогах административных зданий.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на заявление Владимира Осечкина — основателя правозащитного проекта, который публикует информацию о пытках и правонарушениях в российских тюрьмах, — что погромы и убийства в Казахстане инспирированы спецслужбами из России. Власти страны, в свою очередь, называют протестные выступления и погромы гибридной террористической атакой для дестабилизации обстановки в стране и госпереворота.