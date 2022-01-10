Вероятно, самоубийства: в Казахстане нашли мертвыми двух высокопоставленных силовиков (фото)

Умер глава полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, которому грозил трибунал за протесты, а также генерал Комитета нацбезопасности Азамат Ибраев.

В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов по неизвестной причине. Об этом сообщает местный телеканал Tengrinews.

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В Министерстве внутренних дел подтвердили факт смерти Сулейменова, но каких либо подробностей смерти раскрывать не стали указав, что причины выясняются. Против главы полиции было возбуждено уголовное дело из-за акций протестов в Казахстане. Генерал-майору грозил трибунал.

Журналист Михаил Козачков вероятной причиной смерти называет самоубийство. Жанат Сулейменов на должность начальника Департамента полиции Жамбылской области был назначен в феврале 2020 года. До этого он возглавлял комитет по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, а также департамент полиции на транспорте.

По информации издания inbusiness.kz во время протестов в Таразе было нападение на акимат области, здание правящей партии и отделение полиции.

[ + – ] Акимат в Таразе Фото: скриншот

Также сообщается о найденном мертвым полковнике Комитета национальной безопасности Азамата Ибраева. Труп силовика обнаружили во дворе своего дома в Нур-Султане. Проводится досудебное расследование. Как передает РИА Новости, у Ибраева обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Вероятно, причиной смерти является самоубийство.

Напомним, количество задержанных в Казахстане достигло 7939 людей. В задержаниях принимают участие силовики из Нацгвардии и других спецподразделений. Силовики начали поквартирный обход в поисках "террористов".

Ранее сообщалось, что ОДКБ закончили переброску войск в Казахстан. Они там пробудут "не больше одной недели".