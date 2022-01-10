"Використовувалися майданні технології": Путін про події в Казахстані

За словами президента РФ, для організації акцій протестів залучалися "терористи" із закордону, а на казахській території було створено "сплячі осередки терористів".

Президент Росії Володимир Путін виступив на онлайн-сесії Ради колективної безпеки ОДКБ щодо ситуації в Казахстані. Масові протести у країні російський президент назвав "майданними технологіями". Про це стало відомо з трансляції засідання.

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За словами Путіна, ситуація в Казахстані стосується всіх членів ОДКБ. Загроза державності Казахстану викликана не акціями протесту через ціни на пальне, а тим, що скористалися деструктивними внутрішніми і зовнішніми силами.

"При цьому активно застосовувалися властиві майданам технології силової інформаційної підтримки, використовувалися добре організовані та чітко керовані групи бойовиків, зокрема терористів, які пройшли підготовку в таборах за кордоном", — заявив Путін.

Лідер РФ також підкреслив, що країни ОДКБ не дозволять розгойдувати ситуацію "в себе вдома" та реалізовувати сценарії кольорових революцій. Усі "миротворчі війська" будуть у Казахстані "стільки, скільки потрібно". Але після завершення місії вони залишать Казахстан.

За словами Путіна, спільні дії ОДКБ є абсолютно легітимними та своєчасними. Вони повністю відповідають 4 статтям колективної безпеки (у разі агресії на країну, усі країни-члени допомагають жертві нападу після її звернення).

Російський президент також заявив, що "терористів" наймали та організовували через соціальні мережі в кіберпросторі. По країні створювалися сплячі осередки терористів.

Нагадаємо, за словами президента Казахстану, революціонери планували захопити столицю Нур-Султан, а під удар першим потрапили Алмати. З початку масових протестів силовики затримали вже 7939 людей.

9 січня в ОДКБ відрапортували про завершення перекидання військових до Казахстану.