Москва готовит волнения в Украине. Какой сценарий РФ заложила в "Майдан-3"

Военная разведка фиксирует начало операции российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. По словам экспертов, открытые прокремлевские посылы в обществе обречены на провал, ведь большая часть украинцев работают на защиту страны от агрессора. Фокус разбирался, почему так часто звучат предупреждения о попытках Москвы сменить власть.

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Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время начал говорить о попытках Кремля свергнуть власть в Украине. Первый раз о плане под названием "Майдан-3" он сказал в интервью агентству Bloomberg 16 ноября. Россия, по его словам, стремится всячески расколоть украинское общество и сменить власть. Свои доводы президент подтвердил данными украинской разведки и западных спецслужб.

"Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — рассказал он.

В общении с британским таблоидом The Sun Владимир Зеленский повторил мысль о желании РФ свергнуть его с поста лидера страны. Срок операции по смене власти в Украине в Кремле поставили до конца текущего года.

"Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что это все меняется [планы Кремля]. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", — объяснил глава государства.

Тема "Майдана-3" перешла и в видеообращение президента 21 ноября по случаю десятой годовщины со дня начала Евромайдана.

"Когда на смену государственным деятелям приходят политиканы, когда борются за кресла, а не за людей, когда собственное эго становится важнее собственной страны, когда не стоят до конца и к статусу "лидер", "глава", "гетман" добавляется приставка "в эмиграции". Когда врагу удается расколоть внутреннее единство… Когда врагу удается подорвать международную поддержку и солидарность. Тогда проигрываем мы все. Украина, Европа и мир", — заявил президент Украины.

Операция российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине началась с начала ноября и в нее входит комплекс мероприятий, поясняет Фокусу представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Руководство и идеологическое наполнение, по его сведениям, осуществляют первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и бывший помощник главы Кремля Владислав Сурков.

"Максимально ожидаемый эффект — смещение руководства страны. Деморализация и демотивация общества, нарушение внутреннего консенсуса о готовности бороться против российской агрессии. Подобные операции проводятся регулярно, а сейчас РФ подключила все возможные ресурсы. В медиапространстве уже видна активизация кремлевских вбросов, манипуляций и заявлений. Про достижения врага, к счастью, говорить не приходится. Украинские спецслужбы противодействуют намерениям оккупантов", — рассказал Юсов.

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Опрошенные Фокусом бывшие работники украинских спецслужб не увидели основ для осуществления пророссийского Майдана во время войны. Предыдущие революции возникали не извне, а от желания украинцев изменить жизнь в лучшую сторону. В Москве до сих пор этого не поняли, рассказал Фокусу бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Москва выстраивает концепцию переворота на условном Майдане и надеется, что эту идею подхватят украинцы. К сожалению, у нас есть политические структуры — полезные идиоты, которые частично подыгрывают планам Кремля и провоцируют население", — продолжил он.

Пророссийские нарративы не срабатывают, так как большая часть граждан страны занята другим — воюют, занимаются волонтерством и иным образом работают на оборону. Протестного актива у сил Кремля также не осталось.

"Антимайдановцы" когда-то хотели организовать свой Майдан, но за счет кого? Возили в Киев людей из регионов с пророссийской базой, а сейчас откуда их привезут? Из Симферополя, Луганска или Донецка? Сейчас даже 100 человек, которые бы кричали лозунги против президента, не найдется. Некому взять на себя ответственность, выйти на сцену и призвать людей брать Банковую", — считает Ягун.

Пропагандистская машина РФ использовала протестные вбросы для дестабилизации ситуации в Украине еще в начале полномасштабного вторжения. А после очевидного провала на поле боя она усилила их, считает эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан.

"Отдельные сигналы от российской агентуры идут, распространяются дезинформационные слухи и материалы. Президент просто проинформировал об этом граждан, чтобы они были внимательнее. Враг не дремлет и продолжит подрывные акции", — замечает эксперт.

РФ прекрасно знает о невозможности устроить "Майдан-3" сейчас, но запускает "утку", чтобы посеять сомнения в мировом сообществе насчет политического единства в Украине.

"Российские силы есть, они глубоко законспирированы и агентура действует. Но почвы для революции в Украине нет и не может быть", — заключил Богдан.

Большая война переходит в политику

Полномасштабная война с Россией перемещается в политическую и экономическую плоскости по мере стабилизации ситуации на фронте в начале зимы. Военным путем Украину не удалось вернуть в объединение России и Беларуси, поэтому в Кремле решили действовать политически, считает украинский политолог Петр Олещук.

"Практически все политсилы активно занимаются политикой с прицелом на будущие выборы. "Майдан-3" соответственно опирается на политические и пропагандистские инструменты, поэтому пророссийские сторонники в Украине могут использовать ситуацию в обществе", — объясняет он Фокусу.

Открытые лозунги за воссоединение с Россией уже не будут звучать, но подготовка к общественным волнениям в Украине — вполне может идти.

"Соответственно, из РФ информационно накачивают украинцев. Вопрос в успешности планов Москвы остается. Многие годы они продвигали идею с "госпереворотом в 2014 году" и вкладывали огромное финансирование в ее пропаганду. Эту историю они хотят как-то завершить и повернуть все назад", — заключил политолог.

Напомним, Госбюро расследований 4 октября отчиталось о завершении расследования по делу о расстреле Небесной сотни. Виновными в убийствах признали бывшего президента Украины Виктора Януковича и всех подконтрольных ему топ-силовиков.

Во Львове 20 ноября решили вспомнить события Революции Достоинства. Десятки людей прошли от церкви святого Михаила к мемориалу памяти Героев Небесной Сотни и участвовали в совместной молитве по погибшим.