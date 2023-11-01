Кремлівські фейки: РФ запустила дезінформацію через клони відомих ЗМІ — The Insider

Статті псевдоЗМІ про "швидку поразку України" поширювали боти в соціальній мережі X, підписані на казахстанські акаунти та Ілона Маска.

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У соцмережі X масово поширюються публікації, провідна тема яких — українці повинні вимагати від київської влади почати переговори з Росією про перемир'я. Про це пише видання The Insider.

Масовану атаку ботів, яка розпочалася 25 жовтня, помітив Проєкт "Блокувальник ботів". За інформацією аналітиків проєкту, кілька годин фейкові пости публікувалися зі швидкістю 2,5 твіта за хвилину, що свідчить про автоматизований, а отже недорогий механізм поширення дезінформації. Матеріали публікували на клонах відомих українських і західних новинних видань, а потім репостили ботами на платформі X.

У фейкових статтях читачам розповідали, що "поразка України близька", "Ізраїль відтягне на себе всю увагу, і Україна позбудеться військової допомоги", "український уряд відправляє людей у м'ясорубку, щоб зберегти владу".

Цього ж дня в кількох містах України відбулися пікети "За демобілізацію", у яких узяла участь невелика кількість жінок з однаковими плакатами.

Пікет "За демобілізацію"

Видання провело аналіз зібраної "Блокувальником ботів" інформації та підтвердило висновки аналітиків.

Для проведення цієї дезінформаційної кампанії було створено клони таких відомих західних видань, як Welt, Fox News, Le Parisien, Spiegel і Walla. Матеріали, націлені на західну аудиторію, були опубліковані на івриті, англійською, французькою та німецькою мовами.

У кожного акаунта, який був задіяний у цій атаці ботів, в історії публікацій всього кілька постів або безсистемних відповідей на будь-які публікації. Кожна така публікація містить посилання на сайт псевдоЗМІ.

Видання зазначає, що "хакери з ГРУ практикують вкидання дезінформації та фішингові атаки" за допомогою таких помилкових сайтів не перший рік. А на думку аналітиків "Блокувальника ботів", матеріали для цієї кампанії були написані на замовлення Кремля.

Журналісти вказують на кілька ознак, які дають змогу припустити, що за цією кампанією стоїть Росія. Серед них:

Недоцільність для українських ЗМІ розміщення матеріалів на сторонніх сайтах.

Боти, які поширювали дезінформацію, підписані на казахстанські органи влади або інтернет-видання, тобто, найімовірніше, реєструвалися хакерами в Казахстані або за допомогою VPN з виходом у цій країні.

Усі виявлені акаунти ботів зареєстровані в останні два місяці. У більшості з них лише три підписки, одна з яких — на Ілона Маска. Підписатися на власника платформи X мережа пропонує всім новим користувачам після реєстрації.

Нагадаємо, спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти Рустема Умерова. Також, за інформацією ГУР, росіяни планують "вкинути" фейки про те, що "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС".

Раніше у Зеленського попередили про дезінформаційну кампанію кремлівських ботів. Основні наративи російської пропаганди будуть спрямовані на протиставлення Росії та України, Путіна і Зеленського. Запевнятимуть, що в РФ — усе стабільно і надійно, а в Україні — ні.