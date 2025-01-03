Есть три признака: Путин сигнализирует о завершении в 2025 году, — Bild

Кремль занимается планированием всеобщих выборов в 2026 году, во время которых россиянам будут объяснять причины завершения войны в Украине, говорится в отчете немецких аналитиков.

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Немецкие чиновники проанализировали информацию, которая, начиная с 2023 года, появлялась в российском информационном поле. Основываясь на этих публикациях, они рассматривают несколько сценариев для 2025 года. В одном из них говорится о завершении войны РФ из-за ухудшения экономической ситуации. Об аргументах в пользу мирного сценария и о том, насколько серьезно к этому относятся, написало издание Bild.

На портале объяснили, что получили информацию об аналитическом отчете, полученном правительством Германии. В отчете проанализировали несколько сценариев развития событий в 2025 году и один из них содержит "взрывную оценку". В частности, речь идет о том, что РФ "посылает соответствующие сигналы" и может прекратить войну до конца 2025 года, написало Bild.

В отчете привели несколько признаков того, что Кремль готовится к завершению боевых действий:

ухудшается экономическая ситуация и об этом свидетельствует рост процентных ставок и цен, а также девальвация рубля на 20%. Кроме того, хоть ВПК работает в три смены, ожидаемый рост ВВП в новом году — лишь 1% (а раньше было 3%); в российском издании "Коммерсант" еще в 2023 году опубликовали статью, в которой говорилось о подготовке к выборам в 2026 году. При этом даже указывался процент поддержки, которую планируют получить в Кремле — на уровне не менее 55%; Москва разрабатывает месседжи, которыми сообщит населению о "достижении целей" вторжения в Украину. Также разрабатываются программы интеграции миллионов российских военных в мирную жизнь.

В то же время в статье Bild подчеркивается, что не стоит слишком сильно верить сообщениям, которые публично появляются в российском информационном поле. В качестве доказательства, журналисты напомнили события зимы 2022 года, когда Кремль до последних часов уверял, что не планирует нападать на Украину.

"Мы конкретно говорим о возможном сценарии. Сигналы из Кремля, как всегда, могут означать что-то другое, противоположное или ничего. Тем не менее, российские сигналы внимательно отслеживаются и анализируются с немецкой стороны", — подытожило издание.

Завершение войны — детали

Отметим, 2 января в сети опубликовали интервью президента Владимира Зеленского, в котором, среди прочего, прозвучали заявления о завершении войны. Политик заявил, что украинцы настаивают на достижении справедливого мира с четкими гарантиями безопасности от западных партнеров. При этом не будет согласия на уменьшение армии, поскольку в таком случае РФ уничтожит Украину, заявил он.

Ранее о завершении войны высказались в Кремле. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мир возможен исключительно в соответствии с условиями, которые были озвучены ранее. В частности, Украина должна признать, что оккупированные территории теперь являются частью России, отказаться навсегда от вступления в НАТО, уменьшить армию и отказаться от национальной идентичности.

Кроме того, в декабре о сценариях завершения войны высказался будущий спецпредставитель 47 президента США Кит Келлог. Согласно возможному видению новой администрации, речь идет почти о том же, что говорил Лавров, но с определенными нюансами. В частности, Украина должна согласиться, что будет возвращать оккупированные территории только дипломатическим путем и отказывается от Альянса на 20 лет. При этом США предоставляют ей максимум оружия, и это должно стать единственным инструментом давления на Кремль.

Напоминаем, издание Finacial Times опубликовало пять сценариев политики, которые может проводить новоизбранный президент США Дональд Трамп: в некоторых из них пренебрегают интересами и Украины, и Тайваня.