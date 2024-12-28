Без Украины и Тайваня: FT рассказало о пяти сценариях Трампа по событиям в мире

Украина дважды упоминается в сценариях развития событий, которые возможны после инаугурации Дональда Трампа. В одном из сценариев может начаться война, в которую будут вынуждены вступить и США.

Related video

В течение ближайших четырех лет новоизбранный президент США Дональд Трамп будет действовать по одному из пяти сценариев, которые могут переплетаться между собой. Кроме того, на его политику будут влиять случайные события в мире. В двух сценариях упоминается Украина — в обоих случаях украинцы будут вынуждены согласиться на мирное соглашение или прекращение огня без особых гарантий безопасности.

О том, как будут развиваться события после инаугурации Трампа, написало издание Finacila Times.

Издание напомнило, что 20 января 2025 года состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, и именно в этот день начнется всемирный международный форум в Давосе. Аналитики объяснили, что эти два события несколько противоречат друг другу. Мнение основывается на том, что "любимые слова" Трампа — это тарифы и "Америка прежде всего", а наименее любимое — "глобализация". Имея такие взгляды, политик будет руководить четыре года и действовать в условиях российско-украинской войны. В итоге FT выделило пять сценариев, по которым может действовать Трамп. Его действия затронут Украину, Россию, Китай, ЕС, Тайвань и другие страны мира.

Планы Трампа — детали будущих сценариев

План 1. Новое большое государственное соглашение

Согласно этому сценарию, Трамп разделит мир между США, Россией и Китаем. Каждая из стран получит свои сферы влияния: например, США получит возможность действовать как угодно в Канаде, Панаме, на Гренландии. В свою очередь Украину принудят к миру, причем без всяких гарантий безопасности, написали аналитики. Такая же ситуация — и по Тайваню: американцы просигнализируют об "отсутствии интереса". При этом смягчают санкции против РФ. Что касается Китая, то США не будут вводить пошлины, а взамен будут покупаться китайские товары. Кроме того, будут "приятные сделки" для компании Tesla Илона Маска.

"Союзникам США в Европе и Азии придется изо всех сил пытаться обеспечить собственную защиту в новой атмосфере опасности", — добавляется в статье.

План 2. Случайная война

В таком случае в Украине будет договоренность о прекращении огня. При этом страны Европы будут знать, что это ненадолго и будут готовиться к худшему, а народы ЕС будут выбирать популистов. Между тем Китай, РФ или КНДР активизируются в Азии или Европе и могут начать новый локальный конфликт. При этом жертвы нападения дают отпор, но при этом США втягивают в боевые действия.

"Азиатские и европейские демократии дают отпор, и в конце концов США втягиваются в конфликт, как это произошло дважды в 20 веке", — отметили аналитики.

План 3. Анархия в мире без лидеров

Трамп выбирает сценарий вести торговые войны по всему миру. Вместе с тем ни одна страна планеты не демонстрирует лидерство, а ООН продолжает реагировать на массу мелких споров. Аналитики ожидают, что из-за ухудшения уровня жизни могут произойти беспорядки в Судане, Мьянме, на Гаити. Далее возрастет количество беженцев, а в мире станет еще больше политических партий популистов, которые будут побеждать на выборах.

План 4. Глобализация без Америки

В таком случае США сосредотачиваются на собственной экономике, а остальные страны, в том числе члены ЕС, барахтаются самостоятельно. При этом сценарии Европа начинает максимально сотрудничать с Китаем, покупая "зеленые технологии" и электромобили. Война в Украине при этом сценарии не упоминается, как и в третьем варианте. Зато пишут, что Китай будет удерживать РФ от нападения на Европу.

План 5. America First достигает успеха

Аналитики предположили, что Трамп сможет восстановить "американское могущество". При этом Европа и Япония будут вкладывать максимально в оборону и "этого достаточно для сдерживания российской и китайской агрессии". Кроме того, Китай окажется в кризисе, режим в Иране свергнут, а "либералы будут вынуждены молчать, а некоторые из врагов Трампа заключены в тюрьму".

В последнем абзаце статьи аналитики написали, что, скорее всего, в течение следующих четырех лет будет реализовываться не один сценарий, а смесь. Также они отметили, что могут произойти "другие непредсказуемые события".

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что пытается объяснить Трампу, что мира в Украине нельзя достичь быстро. Политик объяснил, что после инаугурации новый президент США получит больше информации и поймет, почему война РФ не закончится за 24 часа.

Напоминаем, 27 декабря Институт изучения войны описал ситуацию относительно вступления Украины в НАТО и о том, какие позиции по этому вопросу имеют Путин и Трамп.